Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures de nuit du boulevard Laurier et de l'avenue Lavigerie du 15 au 17 juillet

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le boulevard Laurier sera fermé complètement entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église, pendant les nuits du 15 au 17 juillet. L'avenue Lavigerie sera également fermée complètement entre la rue des Châtelets et l'avenue Sasseville au cours de cette période. Ces entraves sont nécessaires afin d'effectuer le marquage de la chaussée, déplacer des glissières de sécurité en béton et ajuster la signalisation.

L'horaire des entraves a été établi de façon à limiter les répercussions sur la circulation pendant le Festival d'été de Québec. Bien que les heures de fermeture soient tardives, des épisodes de congestion demeurent possibles en raison de la forte affluence attendue. Le Ministère invite les usagers à planifier leurs déplacements et à prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture complète du boulevard Laurier, entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église : En direction est : Mercredi, de 21 h à 5 h 30 le lendemain Jeudi, de 22 h à 5 h 30 le lendemain En direction ouest : Jeudi et vendredi, chaque fois de 2 h à 5 h 30 Détour : les usagers devront emprunter le boulevard Hochelaga.

Fermeture complète de l'avenue Lavigerie, dans les deux directions, entre la rue des Châtelets et l'avenue Sasseville : Mercredi, de 21 h à 5 h 30 le lendemain; Jeudi, de 22 h à 5 h 30 le lendemain. Détour : les usagers devront emprunter la route de l'Église.



L'horaire des travaux pourrait être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l' application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]