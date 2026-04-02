Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture de la sortie no 23 de la route 175 nord dès le 6 avril et autres entraves dans le secteur

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la fermeture de la sortie no 23 (avenue des Hôtels) de la route 175 (boulevard Laurier) en direction nord sera mise en place du lundi 6 avril, jusqu'au cours de l'automne 2026. D'autres entraves dans le secteur sont également à prévoir dès le 6 avril sur la route 175 et le boulevard Laurier.

Gestion de la circulation

Route 175

Fermeture de la sortie n o 23 (avenue des Hôtels) de la route 175 (boulevard Laurier) en direction nord, du lundi 6 avril, à 20 h, jusqu'au cours de l'automne 2026.

23 (avenue des Hôtels) de la route 175 (boulevard Laurier) en direction nord, du lundi 6 avril, à 20 h, jusqu'au cours de l'automne 2026. Ralentissement de la circulation à l'aide de patrouilles de retenue, sur la route 175 en direction nord, dans le secteur du pont de Québec, le lundi 6 avril, à plusieurs reprises entre 9 h et 15 h.

L'entrave de longue durée est nécessaire pour poursuivre le réaménagement de la chaussée et des bretelles de l'avenue des Hôtels. Les ralentissements de la circulation sont requis pour permettre l'entrée et la sortie des bétonnières sur le site du chantier.

Boulevard Laurier

Fermeture du boulevard Laurier, entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église, du lundi 6 avril, à 19 h en direction est et à 20 h en direction ouest, au mardi 7 avril, à 5 h 30.

Fermeture de l'avenue Lavigerie, dans les deux directions, entre la rue des Châtelets et la rue Sasseville, du lundi 6 avril, à 20 h, au mardi 7 avril, à 5 h 30.

Fermeture d'une voie sur trois du boulevard Laurier, en direction ouest, entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie, du mardi 7 avril, à 5 h 30, jusqu'au cours de l'été 2026.

Ces entraves sont nécessaires afin de poursuivre la construction du tunnel réservé aux autobus.

À noter que des fermetures de soir et de nuit du boulevard Laurier en direction est, entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église, seront requises au cours des semaines du 6 et du 13 avril pour effectuer des opérations de remblayage. L'horaire sera confirmé sur Québec511.

Ces opérations pourraient reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Liens connexes

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724