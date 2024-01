MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Québec Net Positif, un laboratoire d'idées indépendant à but non-lucratif, publie aujourd'hui le rapport de la première année de l'initiative PME en transition, une recherche-action collaborative au service des petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières du Québec et de l'écosystème d'affaires qui les accompagne.

Premier rapport synthèse, PME en transition (Groupe CNW/Québec Net Positif) Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Québec Net Positif)

Ce projet a été réalisé avec l'appui de gouvernement du Canada et de la Banque Laurentienne. L'initiative vise à mieux comprendre comment accélérer la mise en œuvre d'actions climatiques au sein des PME manufacturières du Québec qui opèrent au cœur de chaînes de valeur complexes, appelés à se transformer significativement avec la décarbonation en cours de l'économie mondiale. Ce premier rapport présente des pistes d'éléments clés à mettre en œuvre pour aider les PME à s'engager avec succès dans cette importante transformation qui induit à la fois des risques et des occasions d'affaires.

« Le format de recherche-action collaborative de PME en transition permet d'être sur le terrain, avec des collaborateurs engagés à multiplier les échanges entre les divers acteurs de l'écosystème d'affaires afin de générer de nouvelles connaissances, dans un but commun de déclencher le passage à l'action et la mise en œuvre d'actions climatiques des PME manufacturières. » souligne Katrin Hauschild, Directrice générale adjointe et leader de PME en transition, Québec Net Positif.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DE RECHERCHE

La mise en œuvre d'actions climatiques n'est pas une priorité pour les PME manufacturières du Québec. Le contexte d'incertitude économique et opérationnelle dans lequel les entreprises manufacturières évoluent laisse peu de place pour l'intégration de l'action climatique dans la stratégie d'affaires et les opérations.





Le contexte d'incertitude économique et opérationnelle dans lequel les entreprises manufacturières évoluent laisse peu de place pour l'intégration de l'action climatique dans la stratégie d'affaires et les opérations. Si elles disposaient de fonds pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES),

les PME manufacturières rencontrées envisageraient principalement : L'embauche de personnel Le remplacement des équipements à énergie fossile La formation de la main-d'œuvre L'embauche d'experts pour élaborer des plans d'action L'adoption de véhicules électriques





les PME manufacturières rencontrées envisageraient principalement : Les tendances directionnelles qui se dessinent pour des trajectoires de transition plausibles

pour les entreprises manufacturières incluent : La productivité énergétique L'économie circulaire Les symbioses industrielles L'industrie 5.0





pour les entreprises manufacturières incluent : La communauté de pratique (CdP) est un format collaboratif avec un fort potentiel de renforcement des connaissances au sein des PME manufacturières. L'attrait des CdP réside principalement dans le fait qu'il s'agit d'un mode d'apprentissage très concret et souple qui permet l'établissement de liens de confiance au sein d'un réseau de pairs, incluant le partage de bonnes pratiques.





L'attrait des CdP réside principalement dans le fait qu'il s'agit d'un mode d'apprentissage très concret et souple qui permet l'établissement de liens de confiance au sein d'un réseau de pairs, incluant le partage de bonnes pratiques. La notion de prospective s'avère encore peu connue de la communauté d'affaires et les approches actuelles peu adaptées à la réalité des PME.





Les cinq principales actions climatiques répertoriées au cours des sept premiers mois d'activités de veille concordent avec les données quantitatives tirées du Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier 1 . Les principales actions mises en œuvre sont : Réduction des matières résiduelles et compostage Optimisation des opérations et réduction des ressources Amélioration et adaptation de l'offre de produits et services dans le but de réduire les GES Économie circulaire et recyclage Approvisionnement responsable





concordent avec les données quantitatives tirées du Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier . Les principales actions mises en œuvre sont : Les trois principales occasions d'amélioration soulevées au niveau de la mobilisation régionale sont : Accès simplifié à l'écosystème d'accompagnement et plus grande concertation et fluidité au sein de celui-ci Accès à des données régionales pour mieux guider les PME, suivre les progrès et favoriser la collaboration pour réduire les sources d'émissions significatives Plus d'audace et de leadership de la part des gouvernements de proximité, incluant des lois et règlements plus clairs et prévisibles pour encadrer et favoriser le passage à l'action des entreprises





Les trois principales sources de motivations pour agir en faveur de la réduction de l'empreinte carbone énoncées par des dirigeant.e.s et gestionnaires dans le cadre des entrevues terrain : Valeurs des dirigeant.e.s et de l'entreprise Prises de conscience individuelles Occasions d'affaires à saisir



Pour aller plus loin, les PME manufacturières qui ont témoigné dans le cadre de la recherche-action appellent à des orientations claires de la part du gouvernement, à des incitatifs financiers et à un accompagnement pour les aider à identifier les actions les plus rentables et pertinentes à entreprendre à court terme.

« Il est vital pour l'ensemble de l'économie québécoise que ses près de 250 000 PME, qui comptent plus de 2 millions de travailleurs, soient au fait des risques et des occasions d'affaires de l'importante transition économique en cours et s'y engagent avec succès. Nous amorçons avec grand intérêt la seconde année d'activités de la recherche-action collaborative. Chaque nouvelle rencontre est une occasion d'apprendre ensemble, de créer des ponts et de franchir un pas de plus vers la transition. » conclut Anne-Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif

L'initiative qui se poursuivra jusqu'en janvier 2025 est l'un des 16 projets de recherche financés dans le cadre du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat du Fonds pour dommages à l'environnement, administré par Environnement et Changement climatique Canada, pour appuyer le mandat et les objectifs du Groupe consultatif pour la carboneutralité. Un appel à propositions a été lancé au printemps 2022 avec des thèmes de recherche identifiés par le GCPC en fonction des champes d'enquête ciblés. Ces projets visent à combler des lacunes dans les connaissances et permettre au GCPC de poursuivre sa mission essentielle pour aider le Canada à atteindre la neutralité en matière de GES d'ici 2050.

PME en transition est réalisée avec l'appui de collaborateurs régionaux, de praticiens, d'experts et de chercheurs académiques. Merci à nos collaborateurs ADDERE Service-conseil (Estrie), Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, Excellence industrielle Saint-Laurent (Montréal), Futur Simple, Projet Collectif, Ciblexpert, Chemins de transition et PHAR ainsi qu'à la Banque de développement du Canada (BDC) pour son appui et notre partenaire de diffusion, la Maison du développement durable.

POUR TÉLÉCHARGER LE RAPPORT : cliquez ici

POUR PLUS D'INFORMATION

À propos de « PME en transition » et de nos collaborateurs : cliquez ici

Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier : cliquez ici

À PROPOS DE QUÉBEC NET POSITIF

manuQuébec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ». Sa mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques, saisir des occasions d'affaires et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. www.quebecnetpositif.ca

______________________________________

1 Québec Net Positif (2023). Baromètre de la transition des entreprises du Québec - secteur manufacturier, étude réalisée par la firme Léger pour Québec Net Positif.

SOURCE Québec Net Positif

Renseignements: CONTACT MÉDIA ET ENTREVUE : Anne-Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif, 514-476-6249 [email protected]