MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Québec Net Positif (QNP) présente les résultats de la troisième édition du Baromètre de la transition des entreprises, l'enquête la plus complète sur l'action climatique des entreprises du Québec. Cette nouvelle édition révèle que 52% des entreprises québécoises ont été affectées par les phénomènes climatiques (ou leurs dérivés) au cours de la dernière année. Bien que l'Indice de transition demeure relativement stable, les entreprises les plus engagées continuent de progresser, montrant la voie vers une économie sobre en carbone.

Pour réaliser cette importante étude, QNP a mandaté la firme de recherche Léger qui a mené celle-ci auprès de 806 dirigeant.e.s d'entreprises du Québec, entre le 13 août et le 25 août 2024. L'échantillon est représentatif de l'économie québécoise dans son ensemble, incluant la diversité des secteurs, des tailles d'entreprises et des régions.

« Alors que l'inaction engendre des coûts croissants, de plus en plus d'entreprises reconnaissent qu'il est rentable de mettre en œuvre des actions climatiques et se positionnent pour saisir les nouvelles occasions d'affaires qu'offre la transition vers une économie sobre en carbone. Cette troisième édition du Baromètre de la transition des entreprises confirme le rôle crucial des dirigeant.e.s, des conseils d'administration et des employé.e.s comme alliés de la transition des entreprises les plus engagées », souligne Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif.

Principaux faits saillants de l'étude 2024 (vs 2023) :

Un indice de transition stable mais en évolution :

L' Indice de transition 2024 atteint 33 1 (vs 32.4 en 2023) . Bien qu'il soit relativement stable, l'étude révèle que les entreprises les plus avancées continuent de progresser, tandis que la proportion d'entreprises insouciantes diminue.





La segmentation révèle que les visionnaires représentent 16% des entreprises du Québec (vs 14%). Avec un Indice de transition moyen de 60 (vs 60.9), ces entreprises mettent en œuvre la plus grande proportion d'actions climatiques. L'étude révèle les actions qui les distinguent et comment elles franchissent un pas de plus vers la transition.





Les engagées affichent un Indice de transition de 42 (vs 34.7) , montrant une augmentation significative des actions climatiques mises en œuvre. Leur proportion demeure stable, représentant 17% des entreprises québécoises





La proportion d'entreprises insouciantes diminue à 22% (vs 24%). Avec un Indice de transition moyen de 15.4 (vs 18.4) , ces entreprises estiment toujours qu'il n'est pas urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et ne se soucient pas des changements climatiques et de la transition vers une économie sobre en carbone.





La présence d'une expertise environnementale, interne ou externe, est le plus important facteur déterminant pour expliquer la mise en œuvre d'action climatique. Les entreprises qui indiquent compter sur une telle expertise affichent un Indice moyen de 59,3 , comparativement à 24,8 pour celles qui n'en disposent pas.





Bien que la proportion d'entreprises mesurant leurs émissions de GES reste stable à 20% (vs 21% ), une progression significative est observée dans la mesure des émissions indirectes (portée 3) : 54% des entreprises mesurant leurs émissions intègrent la portée 3, comparativement à 39% en 2023.





Parmi les entreprises ayant mis en œuvre au moins une action climatique : 40% identifient la réduction des coûts comme principal déclencheur. 36 % mentionnent les préoccupations climatiques des employés et des gestionnaires. 20% l'accès à de nouvelles connaissances/de nouvelles données, tendance à la hausse (vs 13%).





22% des entreprises déclarent subir une forte pression pour réduire leurs émissions de GES. Parmi les entreprises qui déclarent subir de la pression : 28% citent les gouvernements comme principale source de pression, une hausse significative

des entreprises déclarent subir une forte pression pour réduire leurs émissions de GES. Parmi les entreprises qui déclarent subir de la pression : Principaux freins à la mise en œuvre d'actions de réduction des GES : Le manque de moyens financiers demeure le principal frein , touchant 44% des entreprises, en hausse par rapport à 34%. Ce frein concerne toutes les entreprises, incluant celles plus avancées sur une trajectoire de transition. Le manque de ressources compétentes est mentionné par 18% des entreprises, une tendance à la hausse (vs 12%).

La culture organisationnelle est la principale composante pour expliquer l'action climatique.

Une culture organisationnelle influencée par la transition : La transition vers une économie sobre en carbone a influencé la culture organisationnelle de 41% des grandes entreprises (250+ empl.) et de 24% des PME (10-249 empl.) au cours de la dernière année.

Adaptation et résilience : des entreprises face aux changements climatiques

En collaboration avec Ouranos, consortium scientifique en climatologie, le Baromètre de la transition des entreprises a enrichi son analyse sur l'adaptation et la résilience des entreprises face aux changements climatiques. Un rapport dédié sera publié en janvier 2025. En voici les premiers faits saillants :

Préoccupations climatiques généralisées : 76% des entreprises se déclarent préoccupées par un ou plusieurs phénomènes climatiques, en raison de leur impact potentiel sur leurs activités (nouvelle question 2024).





Impacts climatiques directs : 52% des entreprises ont été affectées par au moins un phénomène climatique ou ses dérivés au cours des 12 derniers mois (nouvelle question 2024).





Citations

« Des menaces comme les inondations, les feux de forêt et les vagues de chaleur impactent déjà les chaînes de valeurs, coûts d'exploitation et productivité de nombreuses entreprises. Faire face à ces phénomènes est un défi de taille pour les organisations dans différents secteurs économiques. Notre collaboration avec Québec Net Positif vise à mettre en lumière l'impact des changements climatiques sur les entreprises et les façons dont elles s'adaptent et pourraient s'adapter à ces nouvelles réalités. »

Caroline Larrivée, directrice de la programmation scientifique, Ouranos

« Les changements climatiques et la transition énergétique sont des enjeux qui touchent l'ensemble de notre économie. À la Banque de Montréal, notre ambition est d'être le partenaire principal de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre. Les résultats de la 3e édition du Baromètre de la transition des entreprises du Québec nous démontrent justement que les dirigeants québécois partagent cette préoccupation face aux enjeux climatiques. Nous serons là pour les accompagner dans la transition, pour faire face à l'avenir avec confiance et pour saisir les opportunités offertes dans un monde en profonds changements. Je tiens à saluer le travail de Québec Net Positif, qui peut compter sur l'appui de BMO. »

Grégoire Baillargeon, Président, BMO Groupe Financier, Québec

« Beneva s'est engagée à accélérer une transition juste vers un monde plus vert, inclusif et résilient, voilà pourquoi il était important pour nous d'appuyer le Baromètre de la transition des entreprises 2024. En tant qu'assureur de nombreuses PME, nous savons qu'elles ne sont pas toutes égales devant les défis liés aux changements climatiques. Cette étude nous permettra de comprendre leurs réalités et d'activer les bonnes stratégies de prévention afin de pouvoir mieux les accompagner dans la transition. Grâce à ce partenariat, nous continuons d'être présents pour nos membres et clients, tout en plaçant l'humain et la planète au cœur de nos actions. »

Stéphane Morency, Vice-président exécutif et leader, Stratégie, expérience client et marketing, Beneva

Québec Net Positif remercie les partenaires du Baromètre de la transition des entreprises 2024 : Beneva, BMO et Investissement Québec; les collaborateurs : Banque de développement du Canada (BDC) et Cascades; ainsi que Finance Montréal, le Fonds de solidarité FTQ et les experts d'Ouranos, Casacom et Futur Simple pour leur soutien. Cette édition du Baromètre est également rendue possible grâce au soutien financier du Plan pour une économie verte du Gouvernement du Québec.

À propos de Québec Net Positif

Québec Net Positif (QNP) est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et positive. Sa mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises - particulièrement les PME et celles.ceux qui les accompagnent - pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques, saisir des occasions d'affaires et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement.

__________________ 1 Cela signifie que les entreprises du Québec mettent en œuvre environ le tiers des actions climatiques connues et souhaitables pour réduire les GES dans leurs opérations, leurs chaînes de valeur, leur culture organisationnelle et pour s'adapter aux changements climatiques. Si une entreprise mettait tout en œuvre dans ces quatre composantes clés pour être parfaitement alignée sur une trajectoire de transition bas carbone son résultat serait de 100.

