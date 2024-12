MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Québec Net Positif, un laboratoire d'idées indépendant à but non-lucratif, publie aujourd'hui le rapport final de l'initiative PME en transition, une recherche-action collaborative menée ces deux dernières années et qui vise à accélérer la mise en œuvre d'actions climatiques au sein des PME manufacturières du Québec.

Gouvernment du Canada (Groupe CNW/Québec Net Positif)

Cette initiative a permis de mieux comprendre les facteurs déterminants qui influencent la mise en œuvre d'actions climatiques et l'importance clé de la mobilisation d'une diversité d'acteurs pour aider les PME manufacturières à s'engager avec succès dans l'importante transformation économique en cours. Le rapport final dévoilé aujourd'hui présente les réalisations, les principaux constats et les recommandations en lien avec les quatre volets de la recherche-action : mobilisation régionale et sectorielle; communautés de pratique; trajectoires de transition, prospective, veille et intelligence d'affaires; et facteur humain.

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté l'importance cruciale de rallier les forces vives afin de créer un climat propice à la transition des PME : gouvernements, organisations, investisseurs, milieu académique, experts, stratèges en développement durable et grands donneurs d'ordre sont au rendez-vous », souligne Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif.



« Cet élan collectif doit s'intensifier pour qu'un nombre croissant de manufacturiers intègrent les impératifs de la nouvelle réalité climatique à leurs opérations et à leur stratégie. Dès que les dirigeant.e.s, gestionnaires et employé.e.s s'engagent dans une courbe d'apprentissage et s'entourent des expertises nécessaires, des bénéfices concrets émergent de leurs démarches climatiques », conclut-elle

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINAL DE RECHERCHE

Mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES) et mise en œuvre d'actions climatiques : Les PME manufacturières ont besoin d'expertise accessible, d'outils simples et d'un soutien financier adéquat pour mesurer leurs émissions de GES. Des données justes, fiables et comparables s'avèrent cruciales pour prioriser les actions avec le plus grand potentiel d'impacts positifs sur la rentabilité et l'environnement. Une pression accrue des gouvernements, des clients et des investisseurs ainsi qu'un cadre juridique clair et prévisible en matière de divulgation contribueraient à accroître l'intérêt envers la mesure des GES.

Les PME manufacturières ont besoin d'expertise accessible, d'outils simples et d'un soutien financier adéquat pour mesurer leurs émissions de GES. Des données justes, fiables et comparables s'avèrent cruciales pour prioriser les actions avec le plus grand potentiel d'impacts positifs sur la rentabilité et l'environnement. Une pression accrue des gouvernements, des clients et des investisseurs ainsi qu'un cadre juridique clair et prévisible en matière de divulgation contribueraient à accroître l'intérêt envers la mesure des GES. Communautés de pratique (CdP) : catalyseurs de mobilisation et de collaboration

La CdP « Accompagner les PME manufacturières dans l'action climatique », initiée dans le cadre de PME en transition compte plus de 180 participant.e.s, de 15 régions du Québec. L'expérience a démontré le grand potentiel des communautés de pratique pour mobiliser et outiller un réseau d'accompagnateurs.trices de PME grâce à des approches d'apprentissage collectif et à la création de synergies interrégionales et intersectorielles.

La CdP « Accompagner les PME manufacturières dans l'action climatique », initiée dans le cadre de PME en transition compte plus de 180 participant.e.s, de 15 régions du Québec. L'expérience a démontré le grand potentiel des communautés de pratique pour mobiliser et outiller un réseau d'accompagnateurs.trices de PME grâce à des approches d'apprentissage collectif et à la création de synergies interrégionales et intersectorielles. Prospective : penser à demain pour agir aujourd'hui

La prospective constitue un levier stratégique afin d'aider les PME à anticiper les transformations nécessaires pour se positionner sur des trajectoires durables. Bien que perçue comme complexe ou abstraite par les PME, une démarche de prospective initiée dans le cadre d'une planification stratégique déclenche une prise de conscience sur les enjeux climatiques et de transition. En aiguisant la créativité et la pensée systémique, cette discipline permet d'explorer des solutions alignées sur des objectifs à long terme, d'anticiper de nouvelles occasions d'affaires et de se préparer à opérer dans une économie sobre en carbone.

La prospective constitue un levier stratégique afin d'aider les PME à anticiper les transformations nécessaires pour se positionner sur des trajectoires durables. Bien que perçue comme complexe ou abstraite par les PME, une démarche de prospective initiée dans le cadre d'une planification stratégique déclenche une prise de conscience sur les enjeux climatiques et de transition. En aiguisant la créativité et la pensée systémique, cette discipline permet d'explorer des solutions alignées sur des objectifs à long terme, d'anticiper de nouvelles occasions d'affaires et de se préparer à opérer dans une économie sobre en carbone. Veille stratégique : une boussole pour anticiper les tendances

La veille stratégique soutient la prise de décision, permet d'être à l'affût des meilleures pratiques, de découvrir des entreprises inspirantes et s'avère très utile pour les accompagnateurs.trices de PME. Les nouvelles connaissances issues des bulletins de veille leur ont permis d'identifier des signaux faibles, d'anticiper des tendances, d'évaluer l'impact potentiel de nouvelles règlementations et de mieux orienter et accompagner les PME.

La veille stratégique soutient la prise de décision, permet d'être à l'affût des meilleures pratiques, de découvrir des entreprises inspirantes et s'avère très utile pour les accompagnateurs.trices de PME. Les nouvelles connaissances issues des bulletins de veille leur ont permis d'identifier des signaux faibles, d'anticiper des tendances, d'évaluer l'impact potentiel de nouvelles règlementations et de mieux orienter et accompagner les PME. Facteur humain : un nouvel angle pour faire face à l'inaction climatique

Ce volet de la recherche a mis en lumière des facteurs psychologiques présents chez les propriétaires de PME dont la résignation acquise, les biais de confirmation et la distance psychologique, qui peuvent intervenir dans leurs décisions. Les facteurs cognitifs, psychologiques, psychosociaux, motivationnels ou émotionnels sous-jacents à l'appropriation du défi climatique par les propriétaires de PME permettent de mieux comprendre certains freins à l'action climatique, sous un angle nouveau.

Recommandations : pour accélérer la mise en œuvre d'actions climatiques par les manufacturiers

Former pour agir : Renforcer les compétences en développement durable des dirigeants, gestionnaires et employés des PME manufacturières, ainsi que celles des influenceurs clés qui les accompagnent au sein de l'écosystème d'affaires.

: Renforcer les compétences en développement durable des dirigeants, gestionnaires et employés des PME manufacturières, ainsi que celles des influenceurs clés qui les accompagnent au sein de l'écosystème d'affaires. Favoriser l'apprentissage collaboratif : Proposer des formats d'apprentissage variés afin de développer les compétences clés pour accélérer la transition et s'engager avec succès vers des changements systémiques justes, inclusifs et durables.

: Proposer des formats d'apprentissage variés afin de développer les compétences clés pour accélérer la transition et s'engager avec succès vers des changements systémiques justes, inclusifs et durables. Simplifier les démarches de prospective : Rendre cette approche plus accessible grâce à des contenus pratiques et des approches adaptées aux PME.

Rendre cette approche plus accessible grâce à des contenus pratiques et des approches adaptées aux PME. Inspirer avec des récits de transition : Partager des témoignages de PME engagées et visionnaires pour démontrer que la transition est possible, puis permettre à un nombre croissant de PME manufacturières de découvrir des exemples concrets de réussite.

Partager des témoignages de PME engagées et visionnaires pour démontrer que la transition est possible, puis permettre à un nombre croissant de PME manufacturières de découvrir des exemples concrets de réussite. Faciliter l'accès à l'information et aux ressources : Démocratiser l'accès aux données climatiques et de GES, puis faciliter l'aiguillage vers les ressources existantes pour simplifier le travail de l'écosystème d'accompagnement des PME.

: Démocratiser l'accès aux données climatiques et de GES, puis faciliter l'aiguillage vers les ressources existantes pour simplifier le travail de l'écosystème d'accompagnement des PME. Miser sur la gestion du changement : Intégrer les approches de gestion du changement et des notions de psychologie connues pour tenir compte des facteurs humains dans la mobilisation des PME.

: Intégrer les approches de gestion du changement et des notions de psychologie connues pour tenir compte des facteurs humains dans la mobilisation des PME. Accroître la productivité énergétique, la productivité des matières et la circularité : Mettre l'accent sur l'optimisation de l'utilisation des ressources énergétiques et matérielles pour réduire les coûts et améliorer la compétitivité, tout en diminuant les émissions de GES.

APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Cette initiative de recherche-action a été réalisée pour soutenir le mandat de recherche du Groupe consultatif sur la carboneutralité (GCPC), avec le soutien financier du gouvernement du Canada. Le financement a été réalisé par le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat du Fonds pour dommages à l'environnement, administré par Environnement et Changement climatique Canada.

Québec Net Positif remercie également la Banque Laurentienne pour son appui financier ainsi que ses collaborateurs régionaux : ADDERE Service-conseil (Estrie), le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, Excellence industrielle Saint-Laurent (Montréal), les praticiens, experts et chercheurs académiques qui ont contribué à l'initiative, Futur Simple, Projet Collectif, Chemins de transition et PHAR ainsi qu'à la Banque de développement du Canada pour son appui et notre partenaire de diffusion, la Maison du développement durable.

POUR TÉLÉCHARGER LE RAPPORT : cliquez ici

POUR PLUS D'INFORMATION

À propos de PME en transition et de nos collaborateurs : cliquez ici

Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier : cliquez ici

À PROPOS DE QUÉBEC NET POSITIF

Québec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ». Sa mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques, saisir des occasions d'affaires et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. www.quebecnetpositif.ca

SOURCE Québec Net Positif

CONTACT MÉDIA ET ENTREVUES : Anne-Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif, 514-476-6249, [email protected]