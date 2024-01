L'IA ne prendra pas tous les emplois ni ne mettra fin à la civilisation. Mais elle aidera les entreprises à prendre de meilleures décisions.

CARY, Caroline du Nord, le 5 janv. 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) est partout. Et les récits abondent au sujet des promesses et des menaces qu'elle suscite. L'année à venir verra-t-elle la concrétisation du potentiel de l'IA? SAS, le chef de file en matière d'intelligence artificielle et d'analyse, a demandé à des cadres supérieurs et à des experts de prédire les tendances, ainsi que les principaux développements commerciaux et technologiques en matière d'intelligence artificielle pour 2024. Voici quelques-unes des prévisions qu'ils ont partagées.

Le potentiel de l’IA sera-t-il réalisé au cours de l’année à venir? Prévisions et tendances concernant l’IA de SAS pour 2024

L'IA générative viendra compléter (et non remplacer) une stratégie globale d'IA

« La technologie d'IA générative fait beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout faire. En 2024, les entreprises passeront d'une perception de l'IA générative qui consiste à la considérer comme une technologie autonome à son intégration en tant que complément aux stratégies d'IA propres à l'industrie. Dans le secteur bancaire, des données simulées pour les tests de résistance et l'analyse de scénarios aideront à prévoir les risques et à prévenir les pertes. Dans le domaine des soins de santé, cela signifie la création de plans de traitement personnalisés. Dans le secteur manufacturier, l'IA générative peut simuler la production afin de repérer des améliorations possibles en matière de qualité, de fiabilité, d'entretien, d'efficacité énergétique et de rendement. »

- Bryan Harris, chef de la technologie, SAS

L'IA créera des emplois

« En 2023, on s'inquiétait beaucoup des emplois que l'IA pourrait remplacer. La discussion en 2024 portera plutôt sur les emplois que l'IA va créer. L'ingénierie de requête, qui consiste à relier le potentiel d'un modèle à son application dans le monde réel, en est un exemple évident. L'IA aide les travailleurs à être plus efficaces, peu importe leur niveau de compétence et leur rôle. Et bien que les nouvelles technologies d'IA en 2024 et au-delà puissent causer des perturbations à court terme sur le marché du travail, elles vont contribuer à créer de nombreux emplois et de nouveaux rôles qui aideront à stimuler la croissance économique. »

- Udo Sglavo, vice-président de la division Analytique avancée, SAS

L'IA améliorera le marketing responsable

« En tant que spécialistes du marketing, nous devons pratiquer consciemment un marketing responsable. Cela implique une prise de conscience de la faillibilité de l'IA et une vigilance face à d'éventuels biais qui pourraient s'insinuer. Bien que l'IA promette d'améliorer les programmes de marketing et de publicité, nous savons que les données et les modèles biaisés engendrent des résultats faussés. Chez SAS Marketing, nous mettons en œuvre des cartes modèles qui ressemblent à une liste d'ingrédients, mais adaptées pour l'IA. Que vous créiez ou appliquiez une technologie utilisant l'IA, vous êtes responsable de son impact. C'est pourquoi tous les spécialistes du marketing, quel que soit leur savoir-faire technique, peuvent examiner les cartes modèles, valider que leurs algorithmes sont efficaces et équitables, et les ajuster si besoin. »

- Jennifer Chase, directrice générale du marketing, SAS

Les sociétés financières adopteront l'IA dans le contexte d'une ère sombre marquée par la fraude

« Alors même que les consommateurs appellent à une vigilance accrue en matière de fraude, l'IA générative et les technologies d'hypertrucage (deepfake) aident les fraudeurs à perfectionner leur « art » qui leur rapporte des billions de dollars. Les messages d'hameçonnage sont plus raffinés. Les faux sites Web semblent étonnamment légitimes. Un malfaiteur peut cloner une voix à partir de quelques secondes de son en utilisant des outils en ligne simples. Nous entrons dans une ère sombre marquée par la fraude, où les banques et les coopératives de crédit s'efforceront de rattraper le temps perdu dans l'adoption de l'IA - incitées sans aucun doute par des changements de réglementation contraignant les sociétés financières à assumer des responsabilités accrues concernant les fraudes au paiement par autorisation et d'autres fraudes, toutes en forte hausse. »

- Stu Bradley, vice-président principal pour les solutions risques, fraude et conformité, SAS

L'IA de l'ombre mettra au défi les DPI

« Les DPI ont connu des difficultés avec l'« informatique de l'ombre » par le passé et doivent maintenant faire face à l'« IA de l'ombre » - des solutions utilisées ou élaborées au sein d'une entreprise sans l'approbation officielle ou la surveillance du service informatique. Les employés bien intentionnés continueront d'utiliser des outils d'IA générative pour accroître leur productivité. Et les DPI se demanderont chaque jour dans quelle mesure ils doivent adopter ces outils d'IA générative et quels garde-corps devraient être mis en place pour protéger leurs entreprises des risques connexes. »

- Jay Upchurch, dirigeant principal de l'information, SAS

L'IA multimodale et la simulation par IA franchiront de nouvelles frontières

« L'intégration de texte, d'images et d'audio dans un modèle unique représente la prochaine frontière d'IA générative. Connue sous le nom d'IA multimodale, elle peut traiter une vaste gamme d'intrants simultanément, permettant ainsi des applications tenant plus compte du contexte pour une prise de décisions efficace. La génération d'objets en 3D, mais aussi d'environnements et de données spatiales, en est un exemple. Cette technologie donnera naissance à des applications en réalité augmentée [RA], en réalité virtuelle [RV] et dans le domaine de la simulation de systèmes physiques complexes comme les jumeaux numériques. »

- Marinela Profi, conseillère en stratégie d'IA/IA générative, SAS

L'adoption du jumeau numérique s'accélérera

« Des technologies comme l'IA et l'analytique de l'IdO [Internet des objets] stimulent des secteurs importants de l'économie, notamment la fabrication, l'énergie et le secteur public. Les travailleurs sur le terrain et les cadres dans les bureaux utilisent ces technologies pour transformer d'énormes volumes de données en décisions qui sont meilleures et plus rapides. En 2024, l'adoption de l'IA et de l'analytique de l'IdO va s'accélérer grâce à l'utilisation élargie des technologies de jumeaux numériques, qui analysent des capteurs et des données opérationnelles en temps réel et créent des doubles de systèmes complexes tels que des usines, des villes intelligentes et des réseaux énergétiques. Grâce aux jumeaux numériques, les organisations peuvent optimiser leurs opérations, améliorer la qualité des produits, améliorer la sécurité, accroître la fiabilité et réduire les émissions. »

- Jason Mann, vice-président de l'IdO, SAS

Les assureurs feront face au risque climatique avec l'aide de l'IA

« Après des décennies d'anticipation, les changements climatiques sont passés d'une menace spéculative à un risque réel. Les pertes assurées au niveau mondial attribuables aux catastrophes naturelles ont dépassé les 130 milliards de dollars en 2022, et les assureurs du monde entier en ressentent les effets. Les assureurs américains, par exemple, sont sous le feu des projecteurs alors qu'ils augmentent les primes et se retirent d'États durement touchés comme la Californie et la Floride, laissant en plan des dizaines de millions de consommateurs. Pour survivre à cette crise, les assureurs adopteront de plus en plus l'IA pour exploiter le potentiel de leurs immenses magasins de données, en vue de consolider leurs liquidités et de rester concurrentiels. Au-delà des gains qu'ils réalisent grâce à la tarification dynamique des primes et à l'évaluation des risques, l'IA les aidera à automatiser et à améliorer le traitement des demandes de règlement, la détection des fraudes, le service à la clientèle et plus encore. »

- Troy Haines, vice-président principal de la recherche sur les risques et solutions quantitatives, SAS

L'importance de l'IA s'accentuera dans le secteur public

« Les répercussions de l'IA sur la main-d'œuvre commenceront à se faire sentir dans le secteur public. Le secteur public a du mal à attirer et à maintenir en poste des talents dans le domaine de l'IA, car les experts demandent des salaires très élevés, mais ils recruteront des experts de manière énergique pour soutenir les mesures réglementaires. Et tout comme les entreprises, les gouvernements vont se tourner de plus en plus vers l'IA et l'analytique pour stimuler la productivité, automatiser les tâches subalternes et atténuer la pénurie de talents. »

- Reggie Townsend, vice-président de la pratique de l'éthique des données, SAS

L'IA générative renforcera les soins aux patients

« Afin de faire progresser la santé et d'améliorer l'expérience des patients et des membres, les entreprises développeront davantage d'outils alimentés par l'IA générative en 2024 pour la médecine personnalisée, comme la création d'avatars propres aux patients dans le cadre d'une utilisation dans les essais cliniques et la création de plans de traitement personnalisés. De plus, nous assisterons à l'émergence de systèmes fondés sur l'IA générative concernant le soutien aux décisions cliniques, offrant des conseils en temps réel aux payeurs, aux fournisseurs et aux entreprises pharmaceutiques. »

- Steve Kearney, directeur médical mondial, SAS

Le déploiement délibéré de l'IA fera réussir ou échouer les assureurs

« En 2024, l'un des 100 principaux assureurs mondiaux fera faillite en raison du déploiement trop rapide de l'IA générative. À l'heure actuelle, les assureurs déploient des systèmes autonomes à une vitesse vertigineuse sans les adapter à leurs modèles d'affaires. Ils espèrent que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour traiter rapidement les demandes de règlement compensera les piètres résultats commerciaux des dernières années. Mais après les mises à pied de 2023, le personnel restant sera trop dispersé pour assurer la surveillance nécessaire au déploiement de l'IA de façon éthique et à grande échelle. Le mythe de l'IA comme solution miracle déclenchera des dizaines de milliers de décisions commerciales erronées qui mèneront à un effondrement de l'entreprise, ce qui pourrait irrémédiablement nuire à la confiance des consommateurs et des organismes de réglementation. »

- Franklin Manchester, conseiller stratégique mondial en assurance, SAS

La santé publique bénéficiera d'un coup de pouce en matière d'IA de la part du milieu universitaire

« La santé publique est en train d'atteindre un niveau de modernisation technologique à un rythme sans précédent. Qu'il s'agisse de la surveillance des surdoses ou de la grippe, il est essentiel d'utiliser les données pour prévoir les interventions dans le domaine de la santé publique. Les prévisions et la modélisation deviennent rapidement la pierre angulaire du travail dans la santé publique, mais les gouvernements ont besoin d'aide. C'est là qu'intervient le milieu universitaire. Nous constaterons une augmentation du nombre de chercheurs universitaires réalisant des modélisations et des prévisions pilotées par l'IA au nom des gouvernements. Après la COVID-19, il est manifeste que la protection de notre population exigera une technologie et une collaboration exceptionnelles. »

- Dre Meghan Schaeffer, conseillère nationale en santé publique et épidémiologiste, SAS

