Hydroélectricité Canada (HC) publie un guide pour aider les décideurs politiques à réaliser le plein potentiel de l'électricité produite à partir de la force de l'eau.

OTTAWA, ON, le 10 août 2023 /CNW/ - Les décideurs et autres intervenants issus de l'industrie de l'électricité canadienne gagneront à consulter le dernier livre blanc d'Hydroélectricité Canada consacré au rôle crucial de l'hydroélectricité dans l'avenir carboneutre du Canada. Ce guide, intitulé « Hydropower's Value to a Net-Zero Electricity Grid » (« Importance de l'hydroélectricité pour un réseau électrique carboneutre »), est un rapport concis, solide et instructif qui souligne les services essentiels fournis grâce à l'hydroélectricité et rappelle leur importance pour la fiabilité du réseau.

Dans un langage accessible aux lecteurs non spécialistes, ce livre blanc explore des concepts techniques tels que la fréquence et l'inertie du système électrique, l'augmentation de la puissance et la variabilité de la demande nette, la tension et la puissance réactive, ainsi que les services auxiliaires du réseau.

À mesure que le réseau électrique du Canada évolue rapidement vers des émissions carboneutres, les réseaux de transmission actuels devront être étendus et développés sur des zones plus vastes afin d'y inclure les énergies renouvelables variables. Grâce aux barrages et aux réservoirs répartis sur l'ensemble du territoire, l'hydroélectricité se distingue comme un générateur d'électricité de premier plan, déjà indispensable au réseau. Son importance ne cessera de croître à l'avenir, grâce aux sources d'énergie réactives, aux capacités de stockage élevées et à la production sans émissions.

« Les capacités qu'offrent les installations hydroélectriques, de même que la production stable et le stockage à long terme, deviendront encore plus significatives lorsque les exploitants intégreront des énergies renouvelables variables à leurs réseaux », a déclaré Gilbert Bennett, président par intérim d'Hydroélectricité Canada. « Au fur et à mesure que les énergies fossiles sont abandonnées et que les énergies renouvelables variables, telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire sont mises en service, l'hydroélectricité continuera à jouer un rôle essentiel dans le maintien de la fiabilité du système électrique ».

« Hydropower's Value to a Net-Zero Electricity Grid » (« Importance de l'hydroélectricité pour un réseau électrique carboneutre ») illustre également l'ampleur et la complexité de l'hydroélectricité en action au moyen de quatre exemples détaillés à travers le pays. Ces exemples concernent des applications concrètes dans l'ouest du Canada, en Ontario, au Québec et au Canada atlantique.

Avec l'évolution constante du réseau électrique, les décideurs politiques auront besoin de ressources importantes comme ce rapport pour assurer la continuité des services essentiels du réseau.

Hydroélectricité Canada remercie Énergie et Ressources naturelles Canada pour avoir financé cette étude.

Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada est l'association industrielle nationale sans but lucratif dont la mission est de représenter l'industrie hydroélectrique. Ses nombreux membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie, sociétés de conseil, etc. Ensemble, les membres d'Hydroélectricité Canada représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada. Ils prônent la mise en valeur et l'utilisation responsables de l'hydroélectricité afin de répondre de façon viable aux besoins énergétiques présents et futurs du Canada.

