OTTAWA, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Hydroélectricité Canada (HC) accueillera sa conférence nationale annuelle et son salon des exposants afin de favoriser la collaboration et l'action collective pour un avenir renouvelable.

L'engagement du gouvernement fédéral d'atteindre un système d'électricité net zéro d'ici 2035 est possible, mais seulement grâce à un effort concerté de l'industrie. En travaillant dans un esprit de collaboration, le Canada peut atteindre ces objectifs en misant sur l'électricité pour lui garantir un avenir renouvelable.

La Semaine de l’hydroélectricité canadienne (Groupe CNW/WaterPower Canada) Hydroélectricité Canada (Groupe CNW/WaterPower Canada)

Hydroélectricité Canada se positionne pour jouer un rôle essentiel en facilitant les discussions importantes nécessaires pour favoriser un avenir carboneutre.

Du 25 au 27 septembre, HC accueillera la Conférence et salon des exposants de la Semaine de l'hydroélectricité canadienne afin d'examiner les occasions de collaboration à saisir pour accélérer les progrès et cerner les défis et obstacles persistants. La Conférence réunit des décideurs clés, des experts de l'industrie, des dirigeants autochtones, des décideurs et des influenceurs d'affaires des plus grandes compagnies d'électricité du Canada qui veulent agir collectivement.

« Hydroélectricité Canada et ses membres sont déterminés à appuyer les objectifs de carboneutralité des gouvernements, des groupes autochtones et des collectivités », explique Lorena Patterson, présidente d'Hydroélectricité Canada. « Le respect des engagements du Canada en matière d'électricité propre d'ici 2035, tout en garantissant un approvisionnement sûr et fiable en électricité pour tous les Canadiens, exige une collaboration sans précédent entre tous nos intervenants. La Semaine de l'hydroélectricité est une excellente occasion de discuter de la façon de relever ensemble les défis qui se présentent pour tous ceux qui s'intéressent aux projets hydroélectriques. »

La Conférence de cette année, qui se tiendra une fois de plus dans la capitale nationale, offrira une occasion d'exploration intensive et fortement axée sur la collaboration des nouvelles technologies, des pratiques exemplaires et des enjeux urgents. Sous le thème « Avançons ensemble », l'événement traitera d'une diversité de sujets, notamment l'habilitation de la main-d'œuvre du secteur de l'hydroélectricité, la préservation de la biodiversité et l'exécution en collaboration.

En plus des expériences sociales propices au réseautage et à l'échange de connaissances, la conférence de cette année propose des séances en petits groupes et plénières instructives et incontournables, dirigés par des chefs de file de l'industrie et des experts chevronnés.

Les participants exploreront les possibilités de collaboration tandis que nous découvrons la promesse de l'hydroélectricité pour l'avenir et la démarche de notre industrie pour passer à l'action.

Coup d'œil sur la conférence de cette année :

Il n'est pas trop tard pour vous joindre à nous - du mercredi 25 septembre au vendredi 27 septembre au The Westin Ottawa pour la Semaine de L'hydroélectricité canadienne de cette année! Visitez semainehydro.ca pour vous inscrire et pour obtenir plus d'information sur le programme de la conférence, nos conférenciers, nos commanditaires et bien plus encore.

À propos d'Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada (HC) est l'association commerciale nationale sans but lucratif qui représente l'industrie de l'hydroélectricité. Ses nombreux membres couvrent l'ensemble du secteur et comprennent des producteurs d'hydroélectricité, des fabricants, des promoteurs, des sociétés d'ingénierie et d'autres organisations. Les membres de HC représentent plus de 95 % de la capacité installée d'énergie hydraulique au Canada, et défendent le développement et l'utilisation responsables de l'énergie hydraulique pour répondre à nos besoins actuels et futurs en électricité d'une manière durable.

Suivez-nous sur LinkedIn.

Abonnez-vous à notre bulletin d'information.

Pour en savoir plus, consultez le site waterpowercanada.ca/fr.

SOURCE WaterPower Canada

Pour obtenir plus de renseignements ou pour demander une entrevue, communiquez avec : Rebecca Leikin, directrice des événements et communications, Hydroélectricité Canada, 613-668-8519, [email protected]