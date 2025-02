OTTAWA, ON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Hydroélectricité Canada s'oppose vivement à la décision de l'administration américaine d'imposer des tarifs immédiats de 10 % sur les importations d'électricité canadienne. L'introduction de ces tarifs aura des conséquences importantes pour les personnes et les entreprises des deux côtés de la frontière, en particulier en hiver, lorsque l'énergie abordable et fiable est essentielle à la vie quotidienne.

De plus, nous sommes profondément préoccupés par l'impact sur le secteur manufacturier. Assurer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement est essentiel pour maintenir les coûts bas pour les consommateurs. Nous demandons une résolution rapide de ces tarifs sur les composants qui affectent les infrastructures critiques et entravent la compétitivité de l'Amérique du Nord.

L'intégration de l'hydroélectricité propre et renouvelable du Canada avec le réseau énergétique américain constitue depuis longtemps la pierre angulaire de nos objectifs communs en matière d'économie, de climat et de sécurité énergétique.

Nous nous engageons à travailler avec le gouvernement canadien et les partenaires de l'industrie des deux côtés de la frontière afin d'atténuer autant que possible l'impact de ces tarifs sur les Canadiens. Notre objectif demeure de faire progresser la transition vers une énergie propre et durable et d'améliorer l'intégration de nos marchés de l'électricité, ce qui est essentiel pour garantir une énergie abordable et une sécurité énergétique à long terme.

Renseignements généraux :

Plus de 63 pour cent du réseau électrique du Canada est alimenté par l'hydroélectricité, représentant une part importante des 3,2 milliards de dollars (4,3 milliards de dollars canadiens) exportés par le Canada vers les États-Unis en 2023.

est alimenté par l'hydroélectricité, représentant une part importante des 3,2 milliards de dollars (4,3 milliards de dollars canadiens) exportés par le vers les États-Unis en 2023. Les principales sociétés d'électricité canadiennes -- BC Hydro, Manitoba Hydro, Hydro-Québec et NL Hydro -- dominent les exportations d'électricité. En 2023, 28 TWh d'électricité ont été exportés par ces entités, dont la majorité a été générée par l'hydroélectricité.

D'ici 2026, 20 pour cent de l'électricité de la ville de New York proviendra d'Hydro-Québec, qui génère plus de 90 pour cent de son électricité à partir de l'hydroélectricité.

proviendra d'Hydro-Québec, qui génère plus de 90 pour cent de son électricité à partir de l'hydroélectricité. Les interconnexions Canada -États-Unis jouent un rôle crucial dans l'équilibrage du réseau, la stabilisation de l'approvisionnement en électricité et la prévention des pannes des deux côtés de la frontière.

-États-Unis jouent un rôle crucial dans l'équilibrage du réseau, la stabilisation de l'approvisionnement en électricité et la prévention des pannes des deux côtés de la frontière. Pour plus d'informations sur les faits et les données - partenaires américains, veuillez consulter cette fiche d'information .

À propos d'Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada (HC) est l'association industrielle nationale sans but lucratif dont la mission est de représenter l'industrie hydroélectrique. Ses nombreux membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie, sociétés de conseil, etc. Ensemble, les membres d'Hydroélectricité Canada représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada. Ils prônent la mise en valeur et l'utilisation responsables de l'hydroélectricité afin de répondre de façon viable aux besoins énergétiques présents et futurs du Canada.

