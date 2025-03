Réalisé dans le cadre du Défi des villes intelligentes - Montréal en commun : des solutions innovantes pour transformer les milieux de vie montréalais et inspirer d'autres organisations

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - À la suite de l'événement Expo Montréal en commun qui a eu lieu aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal, Magda Popeanu, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie, a dressé un bilan du programme Montréal en commun (MeC).

« Grâce au Défi des villes intelligentes, la Ville de Montréal et ses partenaires ont pu développer une culture d'expérimentation et accélérer le développement et la mise en œuvre de projets innovants pour le bénéfice de la population montréalaise. Je remercie le gouvernement fédéral pour la mise en place de ce programme important et félicite l'ensemble des organisations ayant contribué aux projets de Montréal en commun. Grâce à votre créativité, des solutions ont été développées pour renforcer un accès équitable à l'alimentation et à la mobilité durable », a déclaré Magda Popeanu.

Montréal en commun est une communauté novatrice pilotée par la Ville de Montréal. Depuis 2019, les différents partenaires expérimentent des solutions en accès à l'alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un désir de repenser la ville. Les apprentissages découlant de ces expérimentations pourront inspirer d'autres organisations et d'autres villes dans la mise en œuvre de projets innovants pour une transition socio-écologique juste et inclusive. Les projets de Montréal en commun sont mis en œuvre grâce au prix donné à la Ville de Montréal par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes.

Principaux projets de Montréal en commun

Le programme Montréal en commun a notamment financé 13 grands projets et permis le développement de nombreuses solutions innovantes, à petite et grande échelle, dans trois secteurs : l'alimentation, la mobilité et la gestion des données. Voici quelques exemples de projets réalisés, incluant l'organisme promoteur du projet :

Serre Louvain Ouest (AU/LAB) : production d'aliments frais distribués localement et à l'année, et expérimentation d'un système de chauffage de la serre à partir de compost qui a permis de valoriser 7,2 tonnes de compost;

: production d'aliments frais distribués localement et à l'année, et expérimentation d'un système de chauffage de la serre à partir de compost qui a permis de valoriser 7,2 tonnes de compost; L'aube, pôle nourricier (Récolte) : création d'un pôle alimentaire regroupant des producteurs agricoles qui vise à augmenter les capacités de production tout en favorisant la distribution de milliers de produits frais à des institutions situées à proximité (telles que des CPE et des centres hospitaliers);

: création d'un pôle alimentaire regroupant des producteurs agricoles qui vise à augmenter les capacités de production tout en favorisant la distribution de milliers de produits frais à des institutions situées à proximité (telles que des CPE et des centres hospitaliers); LocoMotion (Solon) : déploiement d'un service numérique et d'un réseau pour faciliter le partage de véhicules de quartier dans plus de 12 communautés à Montréal (vélos, automobiles, remorques de vélo);

: déploiement d'un service numérique et d'un réseau pour faciliter le partage de véhicules de quartier dans plus de 12 communautés à Montréal (vélos, automobiles, remorques de vélo); Expérimentation de la recharge de la carte OPUS (ARTM) : test de recharge sur les appareils mobiles et mise en œuvre du déploiement à grande échelle réalisé dans l'application Chrono au printemps 2024;

: test de recharge sur les appareils mobiles et mise en œuvre du déploiement à grande échelle réalisé dans l'application Chrono au printemps 2024; Indice d'équité des milieux de vie ( Service de la diversité et de l'inclusion sociale, Ville de Montréal) : mise en œuvre de deux outils de visualisation permettant une meilleure prise de décision par la Ville de Montréal en considérant les populations vulnérables.

Pour des informations complémentaires sur Montréal en commun, consultez les pages suivantes : La communauté de Montréal en commun et ses projets, Montréal en commun : la ville comme laboratoire et Base de connaissances organisationnelle

Une journée dédiée à la réflexion et au partage d'expériences innovantes

L'événement Expo Montréal en Commun, qui s'est déroulé sous le thème « Des solutions innovantes pour transformer nos milieux de vie », visait à inspirer les actrices et les acteurs du milieu de l'innovation urbaine en mettant de l'avant les apprentissages de la démarche montréalaise et des projets de MeC. Les quelque 350 personnes participantes ont eu l'opportunité de mettre leurs idées en action en collaborant autour d'exemples concrets, qui démontrent comment l'innovation et la cocréation peuvent transformer nos environnements urbains. À travers des conférences, des ateliers interactifs, des espaces de découverte et de réseautage, les participantes et les participants ont eu l'occasion de réfléchir aux façons dont l'innovation urbaine et l'expérimentation peuvent transformer nos municipalités.

