QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Le 8 février 2019, dans l'objectif d'identifier les difficultés qui pourraient nuire aux apprentissages et de les éliminer, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean‑François Roberge, annonçait que le gouvernement du Québec accordait une aide financière de plus de 15 M$ sur trois ans à la Fondation des maladies de l'œil pour la réalisation du projet À l'école de la vue.

Rappelons que ce projet consiste en :

l'organisation, en milieu scolaire, de dépistage des troubles visuels par des optométristes offerts à tous les enfants de l'éducation préscolaire (maternelle 4 et 5 ans), incluant ceux situés en régions éloignées;

l'élaboration de campagnes de sensibilisation s'adressant aux parents d'enfants de 3 à 5 ans soulignant l'importance d'un examen de la vue avant l'entrée à l'école.

Ainsi, tous les enfants de la maternelle se verront offrir un dépistage des troubles visuels dans leur école. Déjà, pour la prochaine année scolaire, plus de 1 000 écoles ont confirmé leur participation au projet À l'école de la vue. Les journées de dépistage débuteront dès la 3e semaine de septembre.

Une campagne de sensibilisation prendra son envol à la télé, à la radio, dans les journaux et sur différentes plateformes numériques deux semaines avant la rentrée scolaire sous le thème : « Avant l'entrée à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu! »

Un trouble visuel peut restreindre grandement la réussite éducative d'un jeune enfant. Au Québec, même si l'examen de la vue est couvert par la RAMQ jusqu'à l'âge de 17 ans, peu d'enfants en bénéficient avant leur entrée à l'école.

Citations :

« Les troubles visuels sont à prendre très au sérieux, puisqu'un enfant sur quatre à l'enseignement primaire en sera affligé. »

- Association canadienne des optométristes

« On estime qu'à peine 20 %, soit un enfant sur cinq, consulte un optométriste avant son entrée à l'école.»

- Dr Langis Michaud, optométriste et professeur titulaire de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal

Au cours des treize dernières années, la Fondation des maladies de l'œil, par le concours de son programme jeunesse, a offert un dépistage visuel à plus de 30 000 enfants âgés de 5 à 12 ans dans les écoles primaires du Québec situées en milieu défavorisé.

www.lecoledelavue.ca

SOURCE Fondation des maladies de l'oeil

Renseignements: Fondation des maladies de l'œil, M. Daniel Pelletier, Directeur des communications et du marketing, 418-654-0835, adac.fondation.oeil@bellnet.ca

Related Links

https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org