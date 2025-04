En mai, on s'fait voir!

QUÉBEC, le 29 avril 2025 /CNW/ - La Fondation des maladies de l'œil (FMO) convie les médias à une conférence de presse essentielle sur les enjeux actuels et à venir liés à la santé visuelle de la population, qui se tiendra le 6 mai à 10h30 à la Scène Lebourgneuf (815 Bd Lebourgneuf, Québec).

Trois enjeux majeurs seront abordés à cette occasion :

L'impact croissant des écrans sur la vision

Quels sont les effets des écrans sur nos yeux et sur ceux des enfants?





Sous peu désignée maladie plutôt que trouble visuel, la myopie affecte déjà 30 % de la population et il est estimé qu'elle affectera 50 % de la population en 2050. Que faire pour freiner cette progression inquiétante?





Le programme À l'École de la Vue de la FMO a permis de constituer le plus vaste échantillonnage de données empiriques en ce qui a trait à la santé visuelle des enfants de 4-5 ans. Un nombre époustouflant et des résultats extrêmement révélateurs!

Cette conférence de presse est à voir!

Au Canada, le mois de mai est consacré à la santé visuelle depuis 1941. Donc en mai, on s'fait voir dans les cliniques d'optométrie et d'ophtalmologie pour faire vérifier nos yeux et savoir si notre vision est adéquate et optimale.

C'est pourquoi, maintenant, on ne dit plus, bon pied bon œil, mais bel et bien, bon mai bon œil!

À propos de la Fondation des maladies de l'œil

Depuis 46 ans, la FMO finance assidûment la recherche sur les maladies oculaires et sensibilise toute la population à l'importance de la santé visuelle.

Source :

M. Daniel Pelletier

Conseiller senior en relations publiques, B.Ed, MA

[email protected]

Mobile : 418 552-5252

www.lecoledelavue.ca

www.fondationdesmaladiesdeloeil.org

SOURCE Fondation des maladies de l'oeil