UNE VISION CLAIRE POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - À l'occasion de la rentrée scolaire, la Fondation des maladies de l'œil (FMO) rappelle l'importance d'une vision optimale chez les enfants pour leur réussite éducative, puisque 80 % des apprentissages passent par la vue. Voir clairement, c'est apprendre pleinement.

Depuis 2019, le programme de dépistage des troubles visuels À l'École de la Vue a permis de dépister plus de 361 800 enfants de 4-5 ans dans les écoles primaires publiques du Québec, révélant un portrait préoccupant de la santé visuelle chez les tout-petits.

Les résultats parlent d'eux-mêmes :

Plus de 124 300 enfants ont été référés pour un examen de la vue complet en clinique.

Plus de 173 600 enfants n'avaient jamais consulté un optométriste.

Près de 500 000 familles ont été sensibilisées à l'importance de la santé visuelle dès le jeune âge.

La vision : un pilier de la réussite éducative

Alors que la myopie et certains troubles visuels sont en hausse, 60 % des enfants qui ont des difficultés en lecture et en écriture ont un trouble de vision non diagnostiqué. Les dépistages, réalisés par des optométristes, permettent d'agir tôt et d'adopter une approche proactive dans le développement visuel des enfants.

Un levier essentiel pour l'égalité des chances

En offrant des dépistages directement à l'école, sur une base volontaire, le programme À l'École de la Vue élimine plusieurs obstacles, tels que l'accessibilité ou le manque d'information. Il s'impose ainsi comme un service essentiel pour réduire les inégalités et permettre à chaque enfant de débuter son parcours scolaire sur un pied d'égalité, avec les mêmes chances de réussite. Ce programme unique sert maintenant d'exemple ailleurs dans le monde et ses résultats sont le fruit d'une collaboration exemplaire entre tous les intervenants impliqués.

À propos de la Fondation des maladies de l'œil

Depuis 46 ans, la FMO finance assidûment la recherche sur les maladies oculaires et sensibilise la population à l'importance de la santé visuelle.

www.lecoledelavue.ca

www.fondationdesmaladiesdeloeil.org

