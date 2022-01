Réactions du CEPSEM au rapport final de la Commissaire à la santé et au bien-être

Collaborer pour opérer un changement de culture requis

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) réagissent positivement aux conclusions de la Commissaire à la santé et au bien-être contenues dans son rapport final. Ces constats s'inscrivent dans l'esprit collaboratif du CEPSEM, alors qu'ils soulèvent l'importance du bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable. En prônant le dialogue, l'appel de solutions ainsi que des critères d'évaluation communs de la qualité entre le secteur privé et le secteur public, nous serons mieux outillés pour faire face aux défis actuels du système de santé.

Agir ensemble, au bénéfice des aînés

« Nous sommes heureux que le rapport final reconnaisse le rôle et l'importance de la cohésion dans la gouvernance entre les différents partenaires de soins de santé, au bénéfice des aînés. Si nous avons appris beaucoup de leçons de la première vague de la pandémie de la COVID-19, la plus importante reste celle d'éviter les angles morts et les écueils que l'on comprend maintenant. C'est en considérant tous les partenaires de soins de santé issus du secteur public ou privé que nous pourrons collaborer, ce qui sera une plus-value pour les soins aux aînés », explique Luc Lepage, président du CEPSEM.

La liberté de choisir doit primer

Pensons ici à l'importance d'utiliser des indicateurs de performance harmonisés entre le secteur public et le secteur privé, afin de permettre aux aînés en perte d'autonomie de pouvoir exercer leur libre choix en toute connaissance de cause et en toute quiétude. Voilà pourquoi le CEPSEM offre son entière collaboration à la mise en place d'un système d'évaluation à travers le réseau de soutien à l'autonomie des personnes âgées visant à offrir des soins mieux adaptés aux besoins des aînés. De plus, le financement équitable axé sur le patient plutôt que sur le fournisseur de service favoriserait l'exercice du libre-choix selon ses besoins, au moment voulu. L'aîné serait alors libre de se référer à un établissement à gestion privée, communautaire ou publique. Ce mécanisme serait garant d'un équilibre dans les traitements reçus, peu importe le fournisseur de service.

À propos

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. Plusieurs d'entre eux œuvrent dans l'hébergement et les soins aux aînés et aux personnes vulnérables, que ce soit en ressources intermédiaires, en résidences privées pour aînés ou en CHSLD. Dans l'ensemble, ils offrent des services à plus de 170 000 aînés ou personnes vulnérables à travers le Québec et contribuent de manière exemplaire au confort, à la sécurité, aux soins et aux services dans l'un des différents modèles d'hébergement et milieux de vie.

