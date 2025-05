Collaborer pour améliorer l'accès aux soins de santé

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, les grandes centrales syndicales du Québec dénoncent la présence du secteur privé dans le domaine de la santé. Le Conseil des entreprises partenaires en santé et mieux-être du Québec (CEPSEM) souhaite corriger les fausses perceptions concernant le rôle des entreprises privées dans le réseau de la santé. Sans leur contribution précieuse et quotidienne, les services à la population seraient compromis.

Le CEPSEM, représentant les entreprises partenaires et les OBNL membres, réaffirme son engagement en faveur d'un accès équitable, gratuit et de qualité aux soins de santé pour tous les Québécois.

« Les membres du CEPSEM croient que l'avenir du système de santé repose sur la collaboration entre les partenaires du système de santé, incluant les travailleurs de la santé, les organismes et les entreprises partenaires. Cette complémentarité vise à renforcer la capacité du réseau à répondre aux besoins croissants de la population et à soutenir le secteur public, particulièrement dans le contexte budgétaire actuel », précise Alison Green, membre du conseil d'administration et porte-parole du CEPSEM.

Face aux nombreux défis, le CEPSEM réitère sa volonté de collaborer étroitement avec l'ensemble des intervenants du réseau pour bâtir un système de santé plus accessible, efficace et centré sur les besoins des citoyens.

Pour les Québécois, l'essentiel demeure l'accessibilité, la qualité et la gratuité des soins, peu importe le prestataire. Selon un sondage Léger, près de trois quarts des Québécois sont favorables à l'idée de faire appel à des partenaires externes pour améliorer l'accès aux soins.

À propos du CEPSEM

Le Conseil des entreprises partenaires en santé et mieux-être (CEPSEM) est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. Ils sont donc dans une position privilégiée pour générer des idées novatrices et proposer des solutions pour améliorer et créer un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

SOURCE Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM)

Source : Suzie Pellerin, (514) 235-3766 ou [email protected]