BUDGET DU QUÉBEC - Relevons le défi, ensemble

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Dans un contexte où le gouvernement du Québec annonce un déficit record de 13,6 G$, soit 2,2 % du PIB, en 2025-2026, le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être du Québec (CEPSEM) réitère sa volonté de collaborer activement avec le réseau public pour améliorer l'accès aux soins pour tous les Québécois.

Nos membres, des entreprises et OBNL engagés, socialement responsables et innovants, sont prêts à mettre leur expertise au service du réseau, dans une approche complémentaire et collaborative. Les Québécois souhaitent avant tout un accès rapide et de qualité à des soins sécuritaires, peu importe qui en est le dispensateur. Le CEPSEM rappelle que, selon un sondage mené par Léger, près de trois quarts des Québécois sont favorables au fait de recourir à des partenaires externes en santé. En clair, la population accorde plus d'importance à la gratuité et à l'accessibilité des soins qu'à leur provenance.

Des pays performants et équitables comme la France et la Suède, pour ne nommer que ceux-là, ont choisi de confier l'assurance des soins à l'État tout en s'appuyant sur une diversité de fournisseurs pour répondre aux besoins de leur population.

Le secteur privé, avec son agilité et sa capacité d'innovation, peut contribuer à relever les défis du réseau : intégration plus rapide des technologies, soins personnalisés, solutions adaptées aux réalités régionales et satisfaction de la clientèle. Cette collaboration ne devrait pas être envisagée comme un recours ponctuel, mais plutôt comme une façon de planifier autrement, de manière structurée et durable.

Le CEPSEM et ses membres souhaitent être des partenaires de choix dans l'amélioration du système de santé. Ensemble, unis par un objectif commun qui est le bien-être des Québécois, nous avons l'opportunité de bâtir un réseau de santé plus moderne, plus accessible et résolument centré sur les besoins des patients.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

