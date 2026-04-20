RÉACTION QS - Zones inondables : les chiffres de la CAQ ne tiennent pas la route

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'Environnement et de Lutte aux changements climatiques, aux inondations causées par la crue printanière partout au Québec :

« Il est assez ironique d'entendre la Première ministre dire que les inondations sont une nouvelle réalité causée par les changements climatiques et que la situation est sous contrôle quand les chiffres de son propre gouvernement sur le nombre de maisons en zone inondable sont contestés par First Street, une firme américaine crédible, sur le motif qu'ils ne prendraient pas en compte les changements climatiques justement.

Il va falloir mettre la lumière sur cette situation avant la fin de son court mandat car les Québécois et Québécoises méritent de connaître la vérité sur les chiffres.

Il n'y a aussi plus de temps à perdre pour mettre en place un plan d'adaptation aux changements climatiques, la situation l'exige. Mme Fréchette doit mettre fin au saupoudrage de mesurettes et réellement travailler à adapter le Québec à la réalité des changements climatiques. Québec solidaire a plusieurs propositions à lui faire si elle veut aller dans ce sens. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]