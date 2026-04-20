Interdictions des boissons énergisantes : « Le gouvernement doit agir dès maintenant », affirme Guillaume Cliche-Rivard

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - « Après le témoignage bouleversant et courageux des parents de Zachary Miron à Tout le monde en parle hier soir, le gouvernement n'a plus le choix, il doit agir dès maintenant. Les voix des comités de parents, du milieu de l'éducation et du milieu médical, qui nous soutiennent, rappellent avec force qu'on parle ici de la santé et de la sécurité de nos jeunes. J'espère sincèrement que cette prise de parole fera bouger les choses. Depuis le début, je me tiens aux côtés de David et de Véronica pour que leur combat soit entendu à l'Assemblée nationale. La pétition que je parraine est un levier concret pour faire avancer leur demande.

Si vous aussi vous pensez qu'il faut transformer cette mobilisation en action concrète et qu'il est temps d'interdire la vente et la distribution de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, signez la pétition. », a affirmé le responsable en santé pour Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]