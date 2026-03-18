Réaction QS - Québec solidaire invite les autres partis à dire non au retour du gaz de schiste au Québec

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le député solidaire Etienne Grandmont, responsable du dossier Environnement et Lutte aux Changements Climatiques, réagit aux propos de Christine Fréchette sur la possibilité de rouvrir le dossier de l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste :

« Pas question de rouvrir le débat sur l'exploitation des gaz de schiste au Québec. Cette avenue a déjà été débattue et tranchée en 2022 par l'adoption d'une loi. Évoquer cette option aujourd'hui, c'est faire du pur populisme.

Continuer à miser sur les énergies fossiles, y compris le gaz de schiste, ce n'est pas aider le portefeuille des Québécois et des Québécoises comme peuvent le prétendre certains partis politiques : c'est les maintenir dans une dépendance coûteuse.

Je demande aux autres formations politiques de s'engager comme nous vers les énergies renouvelables et la sobriété énergétique puisque c'est par là que se situe l'avenir énergétique du Québec, mais aussi de l'ensemble des nations.

L'économie du futur sera décarbonée. Voulons-nous devenir des leaders mondiaux ou serons-nous des cancres énergétiques comme le sont le Canada et les États-Unis de Trump ? »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]