RÉACTION QS - Le retour des péages « ne répond pas aux besoins » de la population pour Québec solidaire

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de Transport au possible retour des péages sur les routes appuyé par le ministre des Transports, Jonatan Julien :

« Avant d'envisager des péages sur des routes qui n'existent pas encore, le ministre Julien peut-il s'occuper des besoins actuels des Québécoises et des Québécois ? Qu'il aille d'abord chercher les 5 milliards de dollars qu'Ottawa doit au Québec.

Les routes du Québec sont dans un état lamentable et l'offre de service de transport collectif, autant en milieu urbain que pour les déplacements interurbains, ne répond pas aux besoins; particulièrement alors que le prix de l'essence va en inciter plusieurs à chercher d'autres options. Je lui demande de rester connecté sur le réel. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]