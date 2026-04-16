AVIS - Etienne Grandmont au Sommet sur le droit à l'alimentation

SHERBROOKE, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière d'Action communautaire, Etienne Grandmont, sera présent au Sommet sur le droit à l'alimentation à Sherbrooke à partir de 9h.

M. Grandmont sera disponible pour des entrevues en personne ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 16 avril 2026

Heure : à partir de 9h

Lieu : Hôtel Delta - Centre de Conférence de Sherbrooke, 2685 Rue King Ouest J1L 1C1 Sherbrooke

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements sur place : Elisabelle Nadeau, Attachée politique, aile parlementaire de Québec solidaire, 581 983 7320 ou [email protected]