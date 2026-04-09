RÉACTION QS - Déficit d'entretien des routes : la CAQ refile la facture aux générations futures selon Québec solidaire

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de Transport au déficit d'entretien des routes du Québec :

« Le désinvestissement dans le maintien de nos infrastructures coûte cher aux Québécoises et Québécois. Mais la CAQ a fait comme à son habitude : des annonces de nouveaux projets. Ça fait de belles photos pour les médias sociaux, mais ça ne règle pas le problème fondamental de l'entretien de ce que nous avons déjà. Pire, on refile à nos enfants un important déficit d'entretien de plus de 24 milliards de dollars.

Avec son dernier budget, la CAQ en fait trop peu, trop tard pour réparer les pots cassés. Un gouvernement solidaire s'assurerait de s'attaquer au déficit d'entretien de nos routes et de trouver des solutions durables pour la mobilité au Québec. », déplore M. Grandmont.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]