Réaction positive de la FTQ au projet de loi obligeant les futurs médecins à pratiquer dans le secteur public

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) réagit positivement au projet de loi no 83, Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux, obligeant les nouvelles personnes diplômées en médecine formées au Québec d'œuvrer dans le secteur public les cinq premières années de leur pratique. « Il faut applaudir ce projet de loi. Après tout, c'est la population du Québec, par le biais de ses impôts, qui paient cette formation. Il devient indécent de voir de jeunes médecins qui, au terme de leur formation, se dirigent vers la pratique privée », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Il est urgent de mettre fin à l'invasion du secteur privé dans les soins de santé. Pour mettre fin à cet exode, le gouvernement, en plus de légiférer, doit également investir dans le réseau public afin de permettre à tous les professionnels de la santé et les équipes de soutien de pratiquer leur profession dans les meilleures conditions possibles », ajoute la présidente de la FTQ

« La FTQ se bat depuis des années pour améliorer les services publics particulièrement dans la santé. Ce n'est pas vrai que le privé est la solution à tout, il faut au contraire renforcer notre système de santé public. Il est temps d'investir au bon endroit et non d'enrichir les millionnaires du privé », conclut la présidente de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]