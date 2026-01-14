Réaction du chef du Parti Québécois à la démission du premier ministre

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Réaction officielle du chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, à la démission du premier ministre du Québec, monsieur François Legault :

« Je tiens à souligner l'engagement sincère du premier ministre François Legault envers le Québec et envers les Québécois. Il aura consacré plus de 25 ans de sa vie au service public, dont 7 ans dans la très exigeante fonction de premier ministre. Il l'a aussi fait dans des moments difficiles, comme la pandémie. Nous devons saluer l'homme et l'ampleur des sacrifices personnels qu'il aura faits pour servir durant de nombreuses années.

Malgré nos désaccords profonds sur les causes de nos difficultés collectives actuelles et sur l'avenir du Québec, François Legault aura toujours été sincère dans sa volonté d'améliorer le sort de la nation québécoise. Il aura passé plus d'une décennie au Parti Québécois à défendre avec vigueur la nécessité que le Québec devienne un pays. En fondant la Coalition Avenir Québec, il aura poursuivi son engagement pour le Québec en essayant de faire des gains pour le Québec à l'intérieur du Canada. Il aura choisi un chemin différent qui vraisemblablement avait ses limites, mais je tiens à reconnaître cette volonté de faire avancer le Québec et d'en préserver sa spécificité linguistique et culturelle.

La journée d'aujourd'hui appartient bien sûr au premier ministre, nous reprendrons les activités et la joute politique normale ultérieurement. »

