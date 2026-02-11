/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

11 févr, 2026, 07:00 ET

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé, Joël Arseneau, ainsi que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Immigration, d'Intégration et de Francisation, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mercredi 11 février 2026 à 8h00.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 11 février 2026


HEURE :

8h00


LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131) 
Hôtel du Parlement
Québec


SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti Québécois