/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, tiendront un point de presse, le jeudi 12 février 2026 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 12 février 2026



HEURE : 8h40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]