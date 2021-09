Réaction du CEPSEM au rapport préliminaire de la Commissaire à la santé et au bien-être

Qualité et évaluation de la performance, gage de succès

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) réagissent positivement aux premiers constats de la Commissaire à la santé et au bien-être contenus dans son rapport préliminaire. Dans le cadre de ses représentations auprès de la Commissaire et du Protecteur du citoyen, le CEPSEM avait insisté sur l'importance de valoriser et d'évaluer la qualité en se dotant d'indicateurs communs, peu importe si l'établissement est géré par un organisme communautaire, une entreprise privée ou le réseau public.

Redonner le pouvoir de choisir aux adultes hébergés

« Selon nous, certains changements viendraient résoudre de nombreuses difficultés. Pensons simplement aux avantages de redonner la liberté de choisir aux bénéficiaires. Cette liberté serait plus aisée si le financement était offert aux personnes en perte d'autonomie plutôt que directement aux établissements. Ainsi, la qualité des soins et services offerts seraient au cœur des décisions et, par le fait même, fortement encouragée. », expose Luc Lepage, président du CEPSEM.

Par ailleurs, le financement à l'individu plutôt qu'à l'établissement offrirait également à chacun le libre-choix du type de ressource qui lui convient le mieux, selon ses besoins. Ainsi, il serait libre de choisir s'il désire aller en établissement à gestion privée, communautaire ou publique. Il pourrait aussi décider de recevoir des soins à domicile offerts par des organismes, le secteur public ou des entreprises privées. À cet égard, les besoins seraient préalablement évalués selon une grille d'évaluation standardisée et le financement serait ensuite accordé selon la capacité financière de l'individu et son état. Ceci assurerait une parité dans les traitements reçus, peu importe qui offre le service.

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. Plusieurs d'entre eux œuvrent dans l'hébergement et les soins aux aînés et aux personnes vulnérables, que ce soit en ressources intermédiaires, en résidences privées pour aînés ou en CHSLD. Dans l'ensemble, ils offrent des services à plus de 170 000 aînés ou personnes vulnérables à travers le Québec et contribuent de manière exemplaire au confort, à la sécurité, aux soins et aux services dans l'un des différents modèles d'hébergement et milieux de vie.

