RÉACTION DU CEPSEM AU RAPPORT DE LA COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE SUR LES SOINS À DOMICILE

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM), ainsi que ses membres, offrent leur entière collaboration au gouvernement pour satisfaire aux exigences et aux besoins croissants du Québec en matière de soins à domicile. « Il y a déjà des forces mobilisées dans le maintien à domicile. Pourquoi ne pas miser sur l'ensemble des acteurs pour se donner un objectif commun et transformer ceci en un véritable projet de société, au bénéfice des aînés ? », propose Luc Lepage, président-directeur général du CEPSEM.

Selon M. Lepage, tous adhèrent au constat de la Commissaire selon lequel l'implication des secteurs communautaires et privés dans l'offre de services de soutien à domicile devrait prioritairement privilégier l'équité et la stabilité.

La continuité des services, la qualité et les liens créés avec les bénéficiaires du soutien à domicile sont primordiaux. Voilà pourquoi le CEPSEM défend la pertinence de la prise en charge des usagers par des entreprises de soins à domicile, plutôt que l'approche de location de personnel dispensée par les agences de main-d'œuvre indépendante privées.

Instaurer un outil d'évaluation de la satisfaction de la clientèle, ainsi que des indicateurs de performance témoignant de la qualité et de l'accès aux soins pourraient être utilisés par l'ensemble des organisations œuvrant dans le secteur des soins à domicile, autant publiques que privées. Cette avenue est prônée par le CEPSEM depuis longtemps et l'on espère sincèrement que cette proposition sera retenue.

Enfin, nous sommes convaincus que l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les Québécois passe par une collaboration accrue entre le secteur public et privé, et ce, sans affecter l'universalité et la gratuité des services. Le CEPSEM rappelle que, selon un sondage mené par Léger, près de trois quarts des Québécois sont favorables au fait de recourir à des partenaires externes en santé.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

