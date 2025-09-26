Réaction des producteurs forestiers au retrait du projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier

LONGUEUIL, QC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) a pris connaissance de la décision du premier ministre François Legault d'abandonner le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier et demande que la relance des consultations inclue explicitement les producteurs forestiers ainsi que les différents acteurs de la forêt privée.

« Il est regrettable que le nouveau régime forestier soit relégué sur la voie d'accotement en raison des dissensions visant la gestion de la forêt publique, car le projet de loi 97 proposait certaines solutions plus consensuelles et intéressantes en forêt privée », a déclaré Gaétan Boudreault, président de la FPFQ.

La FPFQ recommande au ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, de conserver deux avancées du projet de loi 97. L'uniformisation à l'échelle des MRC des règlements visant la protection du couvert forestier en forêt privée répond à l'impératif de simplifier l'environnement réglementaire. Autrement, l'établissement d'un mécanisme permettant au ministère de diminuer les volumes récoltés en forêt publique advenant qu'une perturbation en forêt privée entraîne la destruction de massifs forestiers, et ce dans le but d'assurer une récupération accélérée du bois en péril sans déstabiliser les marchés, mériterait aussi d'être adopté. Un tel mécanisme témoignerait de l'ouverture du gouvernement à faire avancer le principe de la résidualité, qui confère un caractère « résiduel » au bois de la forêt publique par rapport aux autres sources d'approvisionnement dans l'établissement des scénarios d'approvisionnement des usines de transformation du bois, afin que la concurrence du gouvernement à l'égard des producteurs forestiers soit à tout le moins balisée.

« Notre objectif demeure l'adoption d'un régime forestier clair, prévisible et équitable qui préserve les perspectives de mise en marché pour les producteurs, encourage la mise en valeur des forêts privées et répond aux attentes des citoyens en matière de retombées économiques et de conservation. Néanmoins, certaines solutions pour la forêt privée pourraient être adoptées à plus brève échéance considérant le contexte économique marqué par le conflit du bois d'œuvre », a ajouté M. Boudreault.

La FPFQ est déterminée à travailler de concert avec le gouvernement, le ministre Simard et l'ensemble des parties prenantes pour mettre en place des solutions adaptées aux réalités de la forêt privée.

Consulter le mémoire de la FPFQ sur le PL97

À propos de la FPFQ

La FPFQ représente les 162 900 propriétaires et 31 100 producteurs de la forêt privée du Québec. Par l'action de ses 13 syndicats et offices affiliés, elle œuvre à la protection, à la mise en valeur et à une commercialisation ordonnée du bois issu des forêts privées.

