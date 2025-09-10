Nouveau leadership au ministère des Ressources naturelles et des Forêts

LONGUEUIL, QC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) souhaite la bienvenue à M. Jean-François Simard, nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

« Nous saluons la nomination de M. Jean-François Simard et espérons qu'il saura reconnaître l'importance stratégique de la forêt privée dans l'économie forestière québécoise. La FPFQ offre sa collaboration au nouveau ministre afin de travailler sur des politiques qui miseront sur les multiples potentiels de la forêt privée et mettront à profit les actifs, le savoir-faire et le dynamisme des 162 900 propriétaires forestiers québécois », a déclaré M. Gaétan Boudreault, président de la FPFQ.

La FPFQ identifie plusieurs priorités pour le nouveau ministre. D'abord, il s'avère crucial d'améliorer la cohérence de la réglementation municipale afin de faciliter la production de bois en forêt privée, comme sa prédécesseuse l'a identifié dans le projet de nouveau régime forestier. Puis, il faut améliorer certaines dispositions de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier pour s'assurer que l'industrie forestière s'approvisionne prioritairement en bois issu des forêts privées, conformément à l'esprit de la loi qui attribue un caractère résiduel au bois provenant des forêts publiques.

Par ailleurs, la FPFQ appelle à une vigilance accrue face à la détérioration du marché du bois rond alors que les fermetures d'usines se succèdent. Le contexte fragilise la situation financière des producteurs forestiers et de l'ensemble de leurs sous-traitants œuvrant en forêt privée. Si cette situation devait se prolonger, des mesures de soutien ciblées devront être envisagées pour éviter des pertes irréversibles dans le secteur.

« La Fédération offre sa collaboration à M. Jean-François Simard afin de soutenir les producteurs forestiers et d'assurer la vitalité du secteur forestier québécois. Nous tenons également à remercier Mme Maïté Blanchette Vézina pour son leadership et son engagement envers les producteurs forestiers et la forêt privée au cours des trois dernières années. Son écoute et sa sensibilité aura permis de faire avancer plusieurs dossiers importants et nous espérons que son successeur pourra en faire autant », a ajouté le président M. Gaétan Boudreault.

