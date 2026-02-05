Réaction de Québec solidaire - Plus personne ne croit Jean-François Roberge affirme Guillaume Cliche-Rivard

QUÉBEC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire aux déclarations du ministre de l'Immigration sur les travailleurs et travailleuses du réseau de la santé abandonnés depuis la fermeture du PEQ :

« Plus personne ne croit Jean-François Roberge, il a perdu toute crédibilité, et de toute manière, ce qu'il promet est absolument insuffisant. Qu'en est-il des autres travailleurs qualifiés qui travaillent dans nos services publics, nos PME, nos régions? Qu'en est-il des futurs diplômés? Ils sont eux aussi essentiels au bien-être du Québec, contrairement à ce que semble croire le ministre.

C'est simple, Jean-François Roberge est complètement isolé et il ne sait plus quoi dire ou quoi faire pour se sortir de la crise dans laquelle il continue de s'empêtrer. Je le lui répète. Il n'y a rien, en dehors d'une clause de droits acquis, qu'il puisse promettre qui sera de nature à rassurer les orphelins du PEQ. La parole du ministre est brisée et plus personne ne lui fait confiance. Il doit reculer, c'est la seule chose constructive qu'il puisse faire. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, [email protected] ou (819) 446-4308