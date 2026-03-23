Réaction de Québec solidaire - Femmes enceintes dans la rue : « C'est un échec collectif absolument révoltant », dénonce Guillaume Cliche-Rivard

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en santé, sur les informations révélées par l'enquête de La Presse sur les femmes itinérantes qui vivent leur grossesse dans la rue :

« Qu'au Québec, en 2026, des femmes soient encore forcées de vivre leur grossesse dans la rue, d'accoucher dehors ou de retourner dormir sur le béton à la sortie de l'hôpital, c'est un échec collectif absolument révoltant. Ce dossier de La Presse montre à quel point l'inaction de la CAQ en itinérance est dramatique sur le terrain. Un gouvernement moindrement responsable ne détourne pas le regard devant des femmes enceintes itinérantes : il doit leur offrir un toit, des soins, de l'accompagnement et de la sécurité. Québec solidaire continuera sans relâche de mettre de la pression au gouvernement pour financer immédiatement des ressources d'hébergement adaptées, renforcer le soutien périnatal de proximité et s'attaquer enfin aux causes profondes de l'itinérance. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, 819 446-4308 ou [email protected]