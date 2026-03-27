Réaction de Québec solidaire : Après ses échecs en santé, la CAQ doit renforcer la première ligne

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en santé, à l'annonce de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui souhaite réorienter le système de santé vers les CLSC :

« Après huit ans à démanteler la proximité, à centraliser le réseau, à faire du mur-à-mur avec Santé Québec et à laisser la première ligne s'affaiblir, la CAQ découvre soudainement les CLSC. Tant mieux si elle admet enfin l'échec du modèle GMF actuel, annoncé depuis des années, mais on est en droit de demander pourquoi elle a fait exactement le contraire pendant toutes ces années. Redonner une vraie mission de proximité aux CLSC, c'est ce que Québec solidaire défend depuis toujours.

Maintenant, pour que ce virage ne soit pas qu'un vœu pieux, il faut redonner au CLSC leur substance. Cela veut dire que les investissements doivent servir à des embauches pour rebâtir une première ligne publique et interdisciplinaire -- avec des psychologues, des travailleuses sociales, des physiothérapeutes, des auxiliaires, du personnel administratif. Il faut freiner l'exode vers le privé, défaire l'approche centrée sur le médecin et au contraire permettre de voir le bon professionnel.

Enfin, la CAQ a déjà assez miné la confiance du public avec ses fiascos numériques. Elle ne peut pas maintenant prétendre que des robots conversationnels vont régler l'accès aux soins. Les Québécoises et les Québécois veulent pouvoir parler à de vraies personnes quand ils sont malades, pas être redirigés vers une médecine déshumanisée. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, 819 446-4308 ou [email protected]