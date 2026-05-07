RAPPORT DE LA COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE - RÉACTION QS - Nemaska Lithium : le rapport de la Commissaire est accablant à l'encontre de la CAQ

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Alejandra Zaga-Mendez, responsable solidaire en matière d'économie et de ressources naturelles et d'Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'Environnement et de Lutte aux changements climatiques, aux révélations du rapport de la Commissaire au développement durable :

« Le rapport du Commissaire au développement durable est accablant. Dans le dossier de Nemaska Lithium, la CAQ a foncé tête baissée en ignorant des signaux rouges pourtant évidents. Après l'échec de Northvolt, on voit se répéter exactement le même scénario : de la pression politique pour aller vite, des risques refilés aux Québécois et Québécoises, puis des entreprises privées qui profitent des largesses de l'État. On n'est clairement pas sortis de l'ère Fitzgibbon, la CAQ continue de confondre développement économique et chèques en blanc. », a déclaré Alejandra Zaga Mendez.

« Le modus operandi de la CAQ a été le même pendant 8 ans : dilapider les fonds publics malgré les avertissements, malgré les retards, malgré les augmentations de coûts. Ce gouvernement va toujours trop vite là où il devrait faire preuve de rigueur, et trop lentement quand vient le temps d'écouter les experts et de protéger l'intérêt public. Quand des projets industriels avancent plus vite que les mécanismes d'évaluation environnementale, ça fragilise la confiance du public et ça fait des projets mal ficelés qui ne voient parfois même pas le jour, de vrais fiascos comme Northvolt l'a été. », ajoute Etienne Grandmont.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]