RÉACTION DE MANUFACTURIERS & EXPORTATEURS DU QUÉBEC AUX CONTRE-TARIFS IMPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - En réaction à l'annonce du premier ministre canadien sur la mise en place de contre-tarifs suite aux droits de douane imposés par les États-Unis, la présidente-directrice générale de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ), Mme Julie White, a fait la déclaration suivante :

« La mise en place de contre-tarifs de 25 % sur les véhicules importés des États-Unis nous place dans une situation délicate, loin d'être idéale, alors qu'elle ajoute une pression additionnelle sur les entreprises qui subissent déjà les contrecoups des droits de douane imposés par le gouvernement américain. Bien que la réponse du gouvernement du Canada soit ciblée, elle égratigne au passage directement les manufacturiers de l'Ontario, avec un potentiel effet domino sur le reste de l'industrie, même au Québec.

MEQ souligne toutefois cette approche ciblée qui permet néanmoins à plusieurs manufacturiers québécois de souffler. Alors que de nouveaux tarifs pourraient être imposés à nouveau dans les prochaines semaines et que l'économie mondiale est plus que jamais menacée d'une récession, les gouvernements devront continuer d'être présents dans les prochains mois pour soutenir l'industrie manufacturière et favoriser les investissements. »

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, 438 396-8288, [email protected]