RÉACTION DE MANUFACTURIERS & EXPORTATEURS DU QUÉBEC À L'ANNONCE DE TARIFS DOUANIERS AMÉRICAINS

MONTRÉAL, le 2 févr. 2025 /CNW/ - Suite à la confirmation par le président américain de tarifs douaniers de 25% sur la majorité des produits canadiens et à la réaction des gouvernements fédéral et provincial, la présidente-directrice générale de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ), Mme Julie White, a fait la déclaration suivante :

« Nous sommes évidemment déçus de la décision de l'administration américaine d'imposer ces tarifs douaniers injustifiés sur les produits canadiens. Cette décision aura des impacts importants sur les entreprises manufacturières québécoises et l'économie de l'ensemble de nos régions.

Nous avions demandé à Justin Trudeau et François Legault de réagir rapidement pour rassurer les manufacturiers et les travailleurs. Leurs premières réactions démontrent leur engagement à soutenir le secteur, mais le travail ne fait que commencer. Les prochaines annonces seront critiques.

Au cours des prochains jours et lorsque tous les détails seront connus, nous analyserons les impacts des mesures de représailles avec nos membres et formulerons les commentaires en conséquence aux gouvernements. Il est primordial que celles-ci n'aient pas un impact inéquitable sur les manufacturiers québécois. Rappelons aussi l'importance que l'ensemble des sommes récoltées par l'imposition de tarifs sur les produits américains soient 100% réinvesties, et rapidement, dans les entreprises directement touchées.

Les prochaines semaines seront difficiles. Le temps est à la solidarité et au ralliement. Le secteur manufacturier a besoin de l'appui de tous pour passer à travers cette tempête. »

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

