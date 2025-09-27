Réaction de la STM à l'offre du syndicat des employés d'entretien et dépôt d'une contre-offre

MONTRÉAL, le 27 sept. 2025 /CNW/ - La Société de transport de Montréal (STM) a reçu une offre du syndicat des employés d'entretien le 27 septembre, portant sur une partie des clauses normatives.

Malheureusement, la STM considère que la proposition du Syndicat ne prenait pas en compte le contexte financier ni la réalité opérationnelle de la Société et ne présentait aucune avancée. Dans une optique de rapprochement, la STM a déposé une contre-proposition. Les discussions se poursuivront le lundi 29 septembre.

Le comité de négociation représentant la STM à la table dispose de toute l'expertise et l'autorité nécessaire pour négocier avec le syndicat dans le but de trouver une entente.

La STM est toujours fermement engagée dans le processus de négociations et met tous les efforts possibles pour éviter la grève.

Si le syndicat des employés d'entretien désire malgré tout poursuivre sa grève, prévue jusqu'au 5 octobre, la STM invite sa clientèle à bien planifier ses déplacements en consultant la page dédiée : stm.info/greve.

SOURCE Société de transport de Montréal

[email protected]