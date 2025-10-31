Invitation aux médias - La STM fait le point sur les grèves potentielles et les négociations

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La directrice générale de la Société de transport de Montréal, Marie-Claude Léonard, fera le point sur les éventuelles grèves du syndicat des employés d'entretien et du syndicat des chauffeurs, opérateurs et agents de station ainsi que sur les négociations en cours.

Date : le 31 octobre 2025

Heure : 9h

Lieu : rsvp à [email protected] pour connaître le lieu de la conférence de presse

