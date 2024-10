Réaction de la FTQ - La CAQ annonce le retour à l'austérité dans les services publics

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est profondément inquiète du choix du gouvernement de François Legault qui annonce un retour à l'austérité. Avec un gel du recrutement dans la fonction publique et parapublique, principalement dans le personnel administratif, on nous dit sans rire, que cela ne va pas affecter les services à la population. Personne ne croit ce gouvernement.

« Il fallait bien que ça arrive et ce n'est pas parce que nous n'avons pas levé de drapeaux rouges. Ce gouvernement a vidé les coffres de l'État avec des chèques-cadeaux avant et après les élections et avec des baisses d'impôts de plusieurs milliards de dollars pour, au bout de l'exercice, se retrouver avec un déficit de 11 milliards de dollars », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Depuis la fin de l'été, ce gouvernement ne cesse d'annoncer des compressions pratiquement en cachette dans les programmes d'investissements, de mobilisation, en stoppant la rénovation d'établissements publics, comme les 400 millions sabrés dans le budget d'entretien des écoles, tout en demandant aux gestionnaires l'adoption de compressions des dépenses qui vont se traduire par des réductions de services. C'est ça l'austérité », ajoute la présidente.

« Qui va prendre la relève des travailleuses et travailleurs manquant dans les services administratifs : secrétariat, comptabilité, informatique, ainsi que dans les établissements privés conventionnés comme les CHSLD, les contrôleurs routiers, pour ne donner que ces exemples ? On a déjà joué dans ce mauvais film de l'austérité qui a tant fait mal à la population », conclut Magali Picard.

