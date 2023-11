Réaction de la FTQ à la mise à jour économique fédérale

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) retient de la mise à jour économique fédérale l'effort du gouvernement pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs de l'est du Québec en allongeant jusqu'à quatre semaines supplémentaires les prestations de chômage pour celles et ceux qui œuvrent dans les industries à activités saisonnières.

« Bien qu'il faille reconnaître que la mesure annoncée est positive, nous nous attendons à un règlement complet et entier du dossier de ce que nous appelons le "trou noir" de l'assurance-emploi pour celles et ceux de l'industrie saisonnière. Pour la FTQ, cela a trop tardé, il faut permettre à toutes ces travailleuses et à tous ces travailleurs de vivre dignement entre deux engagements dans l'attente de la reprise des activités de leur secteur », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Au chapitre des mesures visant à soutenir la classe moyenne, la centrale tient à souligner notamment la décision d'abolir les frais de TPS sur la construction de logements coopératifs tout en resserrant par des ajustements fiscaux la location de logements de type Airbnb aux touristes de passage. C'est un pas dans la bonne direction pour lutter contre la crise du logement, bien que des efforts plus importants en matière de construction de logements sociaux auraient pu être annoncés.

Cela dit, au moment où l'inflation explose, nous aurions aimé retrouver une véritable feuille de route pour instaurer un régime d'assurance médicaments public et universel. « Nous le savons toutes et tous, le coût des médicaments ne cesse d'augmenter au point où des familles ou des personnes âgées ont à choisir entre payer leur loyer, leur épicerie ou leurs médicaments. Par ailleurs, il faut souligner la décision de donner plus de pouvoir au Bureau de la concurrence afin de lutter contre la collusion et la hausse des prix souvent abusive pratiquée par certaines entreprises », ajoute le secrétaire général.

« La FTQ comprend que le gouvernement a pris la mesure de la situation économique en refusant de céder aux appels de panique en faveur d'une politique d'austérité, qui a tant fait mal aux familles québécoises dans le passé », conclut Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

