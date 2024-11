Réaction de la FTQ à la mise à jour économique du gouvernement Legault Québec annonce le retour à l'austérité

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) constate que le gouvernement de la CAQ, dans sa mise à jour économique, prépare un retour à l'austérité qui a tant fait mal aux Québécoises et Québécois dans le passé. « En reportant des investissements urgents dans les infrastructures comme la rénovation d'hôpitaux et d'écoles, en gelant le recrutement en santé et dans les services sociaux, dans la fonction publique, et en coupant dans les programmes de francisation des personnes immigrantes, ce qui est scandaleux, ce même gouvernement est en train de se magasiner une autre crise, alors que nous savons tous que cela ne peut qu'aboutir à une réduction de services à la population », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Ce gouvernement de comptables qui prétend être un gouvernement économique nous arrive avec un déficit de 11 milliards de dollars, et encore une fois, la solution facile est de s'attaquer aux services au lieu d'aller chercher des revenus. La population du Québec a déjà joué dans ce mauvais film.

« En distribuant des chèques-cadeaux pour 3,5 milliards de dollars avant et après les élections et en réduisant les impôts de 1,7 milliard de dollars en 2022, qui privent le Québec de milliards de dollars de façon récurrente, ce gouvernement à vider les coffres de l'État. Des mesures qui ont d'ailleurs profité aux mieux nantis aux dépens des plus démunis. Comme si ce n'était pas assez, ajoutons à cela le projet d'un troisième lien pour plus de 10 milliards de dollars. Ce manque de vision fait en sorte que nous ne sommes pas étonnés d'être en déficit », ajoute la présidente de la FTQ.

Une des rares mesures positives est la fin des formations payées dans l'industrie de la construction, une mesure qui s'imposait. D'ailleurs, la FTQ avait déjà prédit que ce programme était de la poudre aux yeux, coûteux et inefficace.

« Des solutions il y en a, il faut juste un peu de courage. Ce gouvernement est déconnecté des besoins des gens ordinaires. Il faut par exemple accélérer la construction de logements sociaux et communautaires, renforcer le filet social, adopter un véritable régime d'assurance médicaments public et universel, lutter contre l'évasion et l'évitement fiscaux », conclut la présidente de la FTQ Magali Picard.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

