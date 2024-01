Réaction de la FTQ à la hausse du salaire minimum de 50 ¢ - Le gouvernement se moque du pauvre monde

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) n'en revient tout simplement pas de la décision du gouvernement de la CAQ d'annoncer une hausse du salaire minimum de 50 ¢ pour l'établir à 15,75 $ l'heure alors que les banques alimentaires sont complètement débordées par les demandes d'aide.

« Ce gouvernement est complètement déconnecté de la réalité. Sans gêne, il a voté des hausses de salaire de plus de 30 000$ pour la seule année 2023 pour l'ensemble de la députation, a subventionné les millionnaires du hockey à coup de millions de dollars et se satisfait de décréter une hausse du salaire minimum de 50 ¢ ! C'est complètement aberrant », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« On se demande bien dans quel monde vit ce gouvernement alors que le coût des loyers est devenu inabordable, que l'inflation est à son plus haut, que le coût du panier d'épicerie a explosé et que l'accès aux soins de base est devenu un parcours du combattant. Visiblement, ce gouvernement n'a toujours pas retrouvé sa boussole », ajoute le secrétaire général.

« Il est où le projet de société de la CAQ ? À 15,75 $ l'heure, je mets au défi les ministres et les personnes députées du gouvernement de faire leurs épiceries, de payer leur loyer, de nourrir leurs familles et de prendre soin de leurs proches avec un tel salaire. Quand on vit dans la ouate, on ne se soucie guère de ceux et celles qui sont à la rue. La vie chère à un prix, il n'est pas trop tard pour ce gouvernement de faire en sorte que les personnes plus démunies puissent au minimum vivre dignement sans devoir faire la queue dans les banques alimentaires », conclut Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

