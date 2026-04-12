Réaction de la FTQ à l'élection d'une nouvelle leader de la CAQ et première ministre désignée

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) prend acte de l'élection de l'ancienne ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, à la tête de la Coalition avenir Québec et comme première ministre désignée. D'ailleurs, la FTQ souligne qu'il s'agit de la deuxième femme à occuper ce poste de responsabilité au Québec, ce qui doit être salué.

Par ailleurs, la FTQ invite la nouvelle cheffe du gouvernement à prendre la mesure de ses responsabilités et à reconstruire les ponts entre la société civile et le gouvernement de la CAQ.

La FTQ rappelle qu'elle a toujours favorisé le dialogue social entre les gouvernements et la société civile, dont les organisations syndicales. Madame Fréchette doit maintenant devenir la première ministre de tous les Québécois et Québécoises, et non de la seule poignée de militants et militantes qui l'ont élue. Pour la FTQ, Madame Fréchette doit prioriser le bien commun et être à l'écoute de tous et toutes. Les prochains mois ne sont pas l'occasion des grandes réformes. Nous demandons au gouvernement de ne pas rappeler les projets de loi morts au feuilleton avec la prorogation. L'équipe en place doit se contenter de gouverner le Québec en attendant un mandat de la population en octobre prochain.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]