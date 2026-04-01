Attaque contre les décrets de convention collective : la CAQ abandonne encore les travailleurs et les travailleuses les plus vulnérables

DRUMMONDVILLE, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) dénonce avec force le dépôt du projet de loi no 27 qui s'attaque à la Loi sur les décrets de convention collective et à la santé et sécurité dans la construction. Une initiative inquiétante et dangereuse qui est révélatrice d'un gouvernement autoritaire et méprisant envers les travailleuses et les travailleurs. Alors que la CAQ est au plus bas dans les intentions de vote, elle choisit de multiplier les attaques plutôt que de répondre aux véritables préoccupations de la population. La FTQ exige le retrait de ce projet de loi irresponsable.

D'emblée, la FTQ déplore l'absence totale de consultations, une pratique devenue la norme pour ce gouvernement lorsqu'il s'agit de projets de loi qui touchent directement les droits des travailleuses et des travailleurs. « Ce gouvernement en fin de régime ne jouit plus d'aucune légitimité pour faire adopter des projets de loi, surtout quand il s'attaque à ce qui fonctionne. On se demande où est le ministre du Travail parce que tout ce que je vois, c'est un ministre des patrons qui se moque du dialogue social. Vivement les élections d'octobre prochain », affirme le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

Le contenu même du projet de loi no 27 est alarmant. Il accorde des pouvoirs discrétionnaires majeurs au ministre, lui permettant de s'ingérer directement dans les décrets et dans le fonctionnement des comités paritaires. Les dispositions du projet de loi vont aussi avoir pour effet d'accorder un droit de veto aux patrons sur la survie même des décrets. Les décrets de convention collective demeurent pourtant un outil essentiel pour protéger près de 90 000 travailleuses et travailleurs, souvent parmi les plus vulnérables. Ils permettent d'établir des conditions minimales de travail et d'éviter que les entreprises pratiquent une concurrence déloyale basée sur les salaires.

En construction, le ministre sabote sa propre réforme

De plus, ce projet de loi constitue un recul inacceptable en santé et sécurité du travail, en éliminant jusqu'à 85 % la présence des représentants des travailleurs et des travailleuses à temps complet sur les chantiers : le gouvernement attaque de front des protections essentielles dans le secteur le plus meurtrier du Québec. Il s'agissait pourtant de modifications au régime que le ministre avait lui-même fait adopter il y a quelques mois et qui commençaient justement à porter leurs fruits, notamment par rapport aux décès. La FTQ refuse qu'on sacrifie les conditions de travail et la vie des travailleurs et des travailleuses.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : David Francke-Robitaille, 514 961-4489, [email protected]