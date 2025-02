Réaction de la Fédération des chambres de commerce du Québec à l'annonce du sursis de 30 jours pour l'application des tarifs

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Ces 30 jours de sursis sont un soulagement pour nos entreprises, qui vont pouvoir souffler un peu et peaufiner leur plan de contingence.

Mais pour combien de temps ?

Cette incertitude est insoutenable et mine le climat d'affaires au Québec. Ce qui ressort de nos nombreuses discussions avec nos membres, c'est qu'une entreprise sur trois craint pour sa survie, que de nombreux projets d'investissement sont plus que jamais en péril et que plusieurs entreprises réfléchissent à fermer au Québec pour s'établir aux États-Unis.

Toutefois, cette situation représente aussi une double opportunité que nous devons saisir pour :

S'attaquer sans attendre à nos enjeux de compétitivité, de fiscalité, de surrèglementation, de barrières inutiles au commerce interprovincial et à notre dépendance aux États-Unis; Profiter de ce répit pour continuer à travailler avec le milieu des affaires américain pour convaincre les élus républicains que nous avons tout à perdre d'une guerre tarifaire en Amérique du Nord.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

