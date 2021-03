Réaction de la Fédération des cégeps au budget du Québec 2021-2022

UN INVESTISSEMENT BIEN CIBLÉ POUR LES CÉGEPS

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - En réaction préliminaire au budget du Québec 2021-2022, la Fédération des cégeps applaudit à l'augmentation de 4,6 % des crédits budgétaires octroyés au réseau collégial, ce qui représente un total de 101,6 M$.

La Fédération des cégeps est heureuse de voir le gouvernement reconnaître que l'enseignement supérieur est un levier important pour le Québec en investissant une nouvelle enveloppe de 55 M$ pour les cégeps.

« Le gouvernement a entendu les priorités à financer pour soutenir les cégeps qui sont au cœur de la relance du Québec », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay. « Il y aura des investissements dans les trois cibles qui avaient été identifiées par les cégeps : la réussite éducative et l'accessibilité, la formation et la requalification des travailleurs ainsi que le soutien à la santé mentale de nos étudiantes et de nos étudiants. La dernière année a été une année d'adaptation à tous les niveaux pour l'ensemble de la communauté collégiale, qui a dû modifier ses façons de faire à vitesse grand V. La pandémie n'est pas terminée, mais déjà les cégeps sont prêts à relever de nouveaux défis en participant à la relance du Québec. »

Les cégeps au cœur de la relance du Québec

Il faut rappeler que la Fédération des cégeps a entrepris depuis plus de deux ans un chantier sur la réussite se fixant l'objectif d'accompagner davantage les étudiants et les étudiantes dans l'obtention de leur diplôme. Les cégeps, présents sur l'ensemble du territoire québécois, ont la capacité de répondre adéquatement aux besoins du marché du travail en formant une main-d'œuvre qualifiée, grâce à leur expertise et à leur proximité avec la communauté. De plus, la démonstration n'est plus à faire que la santé mentale des jeunes est un enjeu réel qui existait bien avant la pandémie, mais qui depuis s'est exacerbé. Les sommes annoncées viendront bonifier l'offre des services psychosociaux pour la population étudiante.

La Fédération des cégeps tient aussi à souligner que le gouvernement favorise la persévérance scolaire en accordant aux étudiants et aux étudiantes un montant individuel ainsi que la suspension des intérêts sur leur prêt pour l'année scolaire à venir.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Judith Laurier, directrice des communications, 514 381-8631, poste 2337; cellulaire : 514 239-2088

Liens connexes

http://www.fedecegeps.qc.ca/