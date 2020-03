Réaction de la Fédération des cégeps au budget du Québec 2020-2021 - La réussite éducative au cœur du budget

MONTRÉAL, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans une réaction préliminaire au budget du Québec 2020-2021, la Fédération des cégeps applaudit à l'augmentation de 6,4 % des crédits budgétaires octroyés au réseau collégial, ce qui représente un total de 134 M$.

La Fédération des cégeps est heureuse de voir le gouvernement reconnaître la réussite éducative en enseignement supérieur en investissant une enveloppe de 60 M$, dès cette année. « Ce montant représentant plus de 20 M$ pour les cégeps permettra de déployer des actions additionnelles en vue d'augmenter la diplomation de l'ensemble de la population étudiante collégiale. Le Québec investit depuis plusieurs années pour augmenter la diplomation des élèves du secondaire, ces jeunes doivent pouvoir bénéficier de mesures visant à soutenir leur réussite au collégial », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay. Il a aussi rappelé que les cégeps, présents sur l'ensemble du territoire québécois, font partie de la solution pour former des citoyens engagés dans la société québécoise et des travailleurs qualifiés.

Autres mesures à souligner

Une nouvelle mesure est proposée cette année par le biais des créneaux d'expertise en enseignement supérieur pour susciter l'innovation et atténuer le problème de main-d'œuvre pour un total de 30 M$, dont une somme encore à déterminer sera attribuée aux cégeps. Dans un contexte de pénurie de travailleurs qualifiés, ces sommes permettront de rapprocher les établissements et les milieux socioéconomiques et contribueront à stimuler l'innovation.

Finalement, la Fédération des cégeps se réjouit de voir le gouvernement reconnaître le rôle stratégique des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) par l'attribution d'une enveloppe additionnelle de 50 M$.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Judith Laurier, directrice des communications, 514 381-8631, poste 2337; cellulaire : 514 239-2088

Liens connexes

http://www.fedecegeps.qc.ca/