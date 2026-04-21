RÉACTION DE LA FCCQ - Travailleurs étrangers, contrats publics et allègement réglementaire : le nouveau Conseil des ministres peut agir avant la campagne électorale

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) offre sa collaboration au nouveau Conseil des ministres pour s'attaquer rapidement à des freins qui ralentissent notre économie : la pénurie de main-d'œuvre aggravée par les restrictions aux travailleurs étrangers, le fardeau bureaucratique qui étouffe notre compétitivité et les contrats publics trop difficiles d'accès pour nos propres entreprises.

« Je félicite les nouveaux ministres et ceux avec qui nous poursuivrons le travail. Les attentes de nos entreprises sont claires : nous n'avons pas le luxe d'attendre le résultat des prochaines élections pour améliorer notre compétitivité. Le nouveau Conseil des ministres est nommé à un moment où notre économie est freinée par l'incertitude géopolitique, de l'ACEUM au Moyen-Orient, et par une pénurie de main-d'œuvre qui ne disparaitra pas d'elle-même. Des changements sont attendus avant la campagne électorale pour redonner de l'élan à nos entreprises. Les priorités à court terme sont le maintien de tous les travailleurs étrangers temporaires actuellement en emploi, une nouvelle stratégie des marchés publics favorisant les produits du Québec ainsi qu'une réduction des délais et de la paperasserie qui ralentissent nos PME », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ souligne le travail réalisé par le nouveau ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Bernard Drainville, afin de réduire les délais d'approbation des projets par le ministère de l'Environnement qui étaient hors de contrôle. Plusieurs autres secteurs de l'économie pourraient bénéficier de réductions de leur fardeau administratif, notamment en énergie, en construction et en sciences de la vie.

La FCCQ s'attend à des actions rapides de la part du nouveau ministre de l'Immigration, François Bonnardel. La baisse des seuils d'immigration et l'abandon du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) combinée aux restrictions imposées par le gouvernement fédéral ont sévèrement restreint l'accès des entreprises à la main-d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin. Le Québec ne parviendra pas à combler les 1,3 millions de postes qui deviendront vacants d'ici 10 ans sans accueillir davantage de travailleurs étrangers.

La FCCQ poursuivra sa collaboration avec la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, pour que la prochaine stratégie des marchés publics, attendue ce printemps, soit nettement plus ambitieuse. La part de biens québécois dans les achats du gouvernement du Québec stagne sous la barre des 50% depuis une dizaine d'années, un changement de culture s'impose.

La FCCQ invite d'ailleurs les ministres à s'inspirer des constats et recommandations contenues dans son récent rapport Priorités économiques - Québec 2030, une feuille de route construite à partir des réalités, des enjeux et des ambitions des entreprises québécoises pour bâtir une économie plus productive, plus résiliente et mieux préparée pour les défis des prochaines années. L'objectif est clair : mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire du Québec l'une des économies les plus productives, résilientes et ouvertes en Amérique du Nord d'ici 2030.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]