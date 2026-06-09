Priorités électorales 2026 de la FCCQ - Les chambres de commerce appellent les partis politiques à s'engager pour l'économie des régions

GRANBY, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le réseau des chambres de commerce demandent aux partis politiques de s'engager à alléger la fiscalité des entreprises et à réduire le fardeau réglementaire, de donner accès aux travailleurs dont les entreprises ont besoin, en vue de la campagne électorale qui approche. Ce sont trois des Priorités électorales 2026 que la FCCQ a dévoilées en compagnie de dirigeants du réseau des chambres de commerce réunis à Granby pour leur Grande rencontre annuelle.

Le document identifiant les 7 priorités électorales 2026 de la FCCQ est disponible en ligne ici.

« Il devient de plus en plus difficile d'investir et de faire affaire dans nos régions, à l'échelle du Québec. Nos entreprises croulent sous le poids des tarifs, des taxes, des impôts, des règlements et des délais bureaucratiques qui freinent notre productivité et notre capacité d'investir et d'innover. Le réseau des chambres de commerce appelle tous les partis, les chefs et les candidats en vue des élections du 5 octobre à s'engager à améliorer notre environnement d'affaires », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Concrètement, la FCCQ et le réseau des chambres de commerce demandent aux partis politiques de s'engager à :

Compétitivité

Alléger la ­fiscalité des entreprises, en baissant le taux d'imposition des sociétés de 11,5% à 10% et en réduisant les taxes sur la masse salariale des PME.

Réduire le fardeau réglementaire, notamment en intégrant l'exigence du « deux pour un » à la mission officielle de tous les ministères et organismes.

Relancer le secteur manufacturier, en dotant le Québec d'une politique industrielle, avec des cibles quantifiables.

Augmenter la proportion de moyenne et grandes entreprises, en développant des incitatifs fiscaux pour les fusions-acquisitions manufacturières qui seraient bonifiés quand l'acquéreur est québécois.



Main-d'œuvre



Faciliter l'accès aux travailleurs, en haussant les seuils d'immigration permanente et temporaire, en fonction de mesures objectives des besoins économiques et de la capacité d'accueil.



Dynamisme régional

Réaliser notre plein potentiel minier et énergétique, en favorisant le développement et la transformation de toutes nos ressources naturelles et en accélérant l'approbation des projets.



Accès aux marchés



Acheter québécois et favoriser la participation des PME aux marchés publics, en mettant fin au critère du plus bas soumissionnaire et en obligeant les ministères, organismes et municipalités à utiliser des critères intelligents qui favorisent les produits et services d'ici.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]