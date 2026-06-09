GRANDE RENCONTRE ET GALA DES CHAMBRES - La FCCQ vous invite à découvrir les lauréats du Gala des chambres 2026

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de révéler les lauréats de l'édition 2026 du Gala des chambres, présenté en marge de la Grande Rencontre et organisé avec l'appui du Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC). Le Gala s'est tenu à l'Hôtel Castel, à Granby, devant près de 140 participants réunis pour célébrer les réalisations marquantes de l'année.

« Cette année encore, les chambres ont démontré leur capacité à agir comme de véritables moteurs de transformation pour leurs communautés. Les projets récompensés illustrent un leadership solidement ancré dans les réalités locales et une volonté de créer des retombées durables. Je tiens à saluer chaleureusement le travail accompli par nos lauréats, qui contribuent à renforcer la vitalité entrepreneuriale partout au Québec », affirme Véronique Proulx, présidente‑directrice générale de la FCCQ.

« Le Gala des chambres met en lumière l'impact concret des chambres sur le terrain. Les lauréats de cette édition démontrent avec éloquence comment l'engagement des équipes permet d'accompagner les entreprises, de répondre aux besoins de leur milieu et de soutenir le développement économique de leur région. Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à ces réalisations exemplaires », souligne Martial Laniel, directeur pour le Québec du Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC) et commanditaire principal du Gala.

Des initiatives porteuses pour les régions

L'édition 2026 du Gala a permis de reconnaître des projets qui se distinguent par leurs retombées tangibles pour les entreprises, leur capacité à mobiliser les acteurs économiques et leur contribution à l'attractivité de leur territoire. Le jury a évalué l'ensemble des candidatures selon des critères rigoureux, avant de sélectionner les lauréats qui se sont démarqués par la portée et la profondeur de leur impact sur le terrain.

La FCCQ remercie l'ensemble des chambres participantes et souligne l'engagement constant des équipes qui, jour après jour, soutiennent la croissance de leurs entreprises membres et contribuent à un environnement d'affaires dynamique.

Nos partenaires

La FCCQ remercie ses partenaires, le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Yamaska, Desjardins, Groupe Vendere, l'Institut de Leadership, La Presse, Show Devant, Vooban ainsi que FlagShip, pour leur soutien essentiel à la réalisation de l'édition 2026 du Gala des chambres.

Les lauréats de l'édition 2026

Vous trouverez ci-dessous les lauréats pour chacune de nos catégories :

Recrutement

Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel.

Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Geneviève Scott-Lafontaine - Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières

Initiative coup de coeur

Chambre de commerce de Gatineau et de la MRC des Collines

Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Pol Brisset Chambre de commerce du Grand-Joliette

Employé.e de l'année

Valérie Trudel Chambre de commerce du Grand-Joliette

Développement durable

Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Chambre de commerce de l'année // 400 membres ou moins

Chambre de commerce et d'industries de Trois‑Rivières

Chambre de commerce de l'année // 401 membres ou plus

Chambre de commerce et d'industrie du Cœur‑du‑Québec

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]